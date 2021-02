velikog broja studenata

Tekst: Osijek031.com

Foto: Pexels.com/Ilustracija

Rad uz studij značajna je stavkaosječkog Sveučilišta, posebice onih. Obzirom da je hrvatska ekonomija prošle godine zbog koronavirusa pretrpjela, to se neminovno odrazilo i na potražnju za studentskom radnom snagom.Tim povodom razgovarali smo s, rukovoditeljem, koji je naveo kako su prošle godine „studoši“ odradiliu odnosu na predpandemijsku 2019. godinu. Drugim riječima, četvrtina studenata, za toliko je manje izdano ugovora i toliko je manje ukupno naplaćeno.Milinović je istaknuo kakou svim mjesecima bio isti pad. Najveći je bio početkomkada je cijela zemlja ušla ute je gotovo sve zamrlo. Radili su samo studenti u, u call centrima i help službama, što je i razumljivo jer oni najveći dio svojih aktivnosti obavljaju, od kuće i bez fizičkog kontakta. Studenti zaposleni kod tih poslodavaca radili su otprilike u sličnom obimu kao i prethodnih godina. Također,je broj poslova vezano uz, što su uglavnom obavljali studenti.Laganikrenuo je u svibnju s popuštanjem mjera i otvaranjem društva, nodo očekivanog velikog odlaska studenata na rad tijekom turističke sezone u neku od jadranskih destinacija. Oni koji su otišli, radili su tijekom kraćeg vremenskog razdoblja, no njihov je broj, kaže Milinović,Nakon sezone pojačale su se aktivnosti u uslužnim djelatnostima (), no uvođenjem novih epidemioloških mjera dosta toga ponovno je zamrlo. To je posebice došlo do izražaja u prosincu, u predblagdansko vrijeme, kada su studenti u velikom broju radili kao, a izostao je i tradicionalnigdje su također bili često angažirani.Najveći problem za studente u ovom trenutku je, dakle, činjenica da su objekti uslužnih djelatnosti jednim dijelom, a drugi imaju smanjen obim posla pa im studentske usluge. Također, broj studenata zainteresiranih za radje jerna fakultetima, stoga nije čudno što je broj studenata zainteresiranih za rad znatno veći od broja poslova na raspolaganju.Kada je riječ o predstojećoj turističkoj sezoni, već se javioposlodavaca s Jadrana i ti su oglasi objavljeni na stranicama STUC-a. Ipak, Milinović ističe kakoo sigurnim, konkretnim poslovima jer se ne zna kakva će biti sezona i kakve će biti potrebe za studentima. Na djelatnicima STUC-a je za studente ispregovarati što, ne samo u financijskom smislu već i kada je riječ o uvjetima smještaja, prehrane, sudjelovanja poslodavaca u troškovima puta itd.A što se cijene rada preko Student servisa tiče, odlukom nadležnog ministra minimalna satnica za posao u 2021. iznosiza fizičke poslove; za administrativne poslove može se dobiti, za prevođenje ili davanje instrukcijaitd.Važno je napomenuti kako je još prije koronakrize Studentski servis uveo web servis koji studentima omogućuje izdavanje, odnosno preuzimanje ugovora bez dolaska u Studentski servis. Student može sam unijeti svoje osobne podatke, odnosno elektronički identitet te ispuniti i isprintati ugovor o radu. Važno je da to napravi prije početka obavljanja posla jer je to zakonska obaveza, da se izbjegne rad na crno.