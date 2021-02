Kupa Snježane Ušić

Podsvjesno smo vjerovale da možemo pobijediti Kaštelanke u našoj dvorani i to se na kraju i ostvarilo. Naravno da je u toj borbi bilo i dosta pogrešaka, no mi smo vrlo mlada ekipa koja još raste iz utakmice u utakmicu. Primjer toga je i što smo u prošlogodišnjem jesenskom polufinalu Kupa Hrvatske glatko izgubile od Kaštela 0:3, kao i ove sezone u Superligi, ali smo od tada dosta napredovale i u finale idemo s velikim ambicijama. U ovom nam je susretu na ruku išla i činjenica da su Kaštelanke proteklog vikenda pobijedile favoriziranu Mladost pa su se protiv nas vjerojatno i nesvjesno opustile.

Polufinaleza odbojkašice iza odbojkaše održalo se jučer u. Kup se još jednom pokazao kao nepredvidivo natjecanje u kojem se nerijetko događaju svakojaka iznenađenja. To su na svojoj koži osjetile, lanjske finalistice, gostujući u polufinalnom susretu u Rijeci, protiv ekipe koju su već jednom savladale ove sezone, u 9. kolu Superlige s 3:0 kod kuće.No, ovoga su puta naišle na iznimno raspoložene domaće igračice koje su osvojile prva dva seta (25:19, 26:24), potom su Kaštelanke izjednačile na 2-2 u setovima (25:20, 25:13), da bi u ruletu petog seta pobjedu na kraju zasluženo izvukle domaće. Riječanke će se tako nakon ove pobjede od 3:2 ponovno naći u finalu sa, 10. ožujka, baš kao i 2019. godine kada su izgubile od Mladostašica 2:3.Nakon utakmice pomoćna trenerica Rijeke COje zadovoljno konstatirala:'''', trener Kaštela, na kraju je čestitao Rijeci CO na pobjedi i prolasku u finale:''.''Aktualne pobjednice Kupa Hrvatske, odbojkašice Mladosti, imale su puno manje muke na gostovanju u Kaštelima protiv Marine Kaštela, pobijedivši rutinirano s 3:1, a njihov trenernakon utakmice je pohvalio svoju ekipu rekavši:''''Kod odbojkaša,se dobro namučila za pobjedu i prolazak u finale, protiv vrlo dobrog, nakon dva sata igre. Na kraju su slavili s 3:1 (26:-28, 26:24, 25:19, 26:24) no iz rezultata po setovima se vidi da se vodila bitka doslovno za svaki poen, jer su tri od četiri odigrana seta završili na razliku., trener Osječana, po završetku susreta je kazao:''''Igrač MOK Mursa-Osijekje istaknuo:''''Finale je na rasporedu 11. ožujka, a drugi finalista će biti poznat 16. veljače nakon susreta Ribola Kaštela i branitelja naslova pobjednika Kupa Hrvatske, zagrebačke Mladosti.