Kupa Snježane Ušić

srijedu 10. veljače

16. veljače

Tekst i foto: Stipe Cigić

Voljom ždrijeba poznati su polufinalistiza odbojkašice i. Kod odbojkašica parovi sute. U muškoj konkurenciji za finale će igratite. Svi susreti igrat će se uu Rijeci, Kaštelima i Osijeku osim susreta Ribole Kaštela i Mladosti koji je na rasporeduzbog obaveza Zagrepčana u MEVZA ligi.I ove se godine u polufinalu sastaju isti suparnici kod odbojkašica i odbojkaša kao i prošle sezone. Kod odbojkašica se u srijedu sastaju u riječkoj dvorani Mladosti domaća Rijeka CO te Kaštela, ekipa koja je u posljednjem Kupu Hrvatske Snježana Ušić igrala u finalu, i izgubila od zagrebačke Mladosti. Riječanke su prošle godine u polufinalu izgubileod Kaštela, tada kao gošće. Kaštelanke su favoriti i u ovom susretu, što potvrđuje i trenutni plasman na tablici Superlige gdje su Kaštelanke trećeplasirane, a Riječanke devete.U drugom polufinalnom paru kod odbojkašica, baš kao i lani, sastaju se Marina Kaštela i Mladost, u GD Kaštela s početkom u 20:00 sati. Prošle godine je u polufinalu slavila ekipa Mladosti, aktualne pobjednice, pobijedivši Kaštelanke 3:0. No, ove su sezone odbojkašice Marine Kaštela na neki način najavile da ne žele reprizu prošlogodišnjeg polufinala, pobijedivši već Zagrepčanke s 3:2 u okviru 4. kola Superlige, također u svojoj dvorani u Kaštelima, i to nakon što su Mladostašice vodile s 2-0 u setovima. Mladost je trenutno prvoplasirana, a Marina Kaštela drugoplasirana ekipa Superlige, no obje ekipe imaju isti broj bodova (38 ).Kod odbojkaša pak u polufinalu se usastaju domaća Mursa Osijek i Split, baš kao i u lanjskom polufinalu, kada su slavili Osječani s 3:0. Osječani su i sada favoriti o čemu svjedoči i njihova nepobjedivost u domaćoj Superligi gdje suvereno vode s 35 bodova iz 12 utakmica, i to bez poraza. Splićani su na četvrtom mjestu s 24 boda i omjerom pobjeda i poraza 8-4, od kojih ističemo poraz 1:3 od Murse Osijek u gostima u 9. kolu.