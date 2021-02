povratak

C modelu

ponedjeljak 15. veljače

započeti nastava

online nastave

Županijskog stožera

neće produžavati

vrate u školske klupe

spremno

550 učenika

maske dobrodošlice

pola osam ujutro

nova učionica

Općoj te Klasičnoj gimnaziji, Tehničkoj školi i Prirodoslovnoj gimnaziji Ruđera Boškovića

Jezičnoj gimnaziji

Tekst: Osijek031.com

Foto: Pixabay.com/Ilustracija

U sklopu nedavnog popuštanja mjera opušten jeu školske klupe učenicima osnovnih škola te srednjoškolcima maturantima. Tako su jedina skupina učenika koja nastavu još uvijek pohađa posrednjoškolci od prvog do trećeg razreda.No, i to bi se trebalo promijeniti. Ta mjera istječe u ovaj petak te bi ui za te učenike trebala ponovnou školskim klupama, izvještava Osječka televizija Naime, u petak 12. veljače istječe mjeraza učenike od prvog do trećeg razreda srednjih škola, a iznajavili su da se ova mjera. Nedonošenjem neke nove odluke automatski se daje preporuka ravnateljima škola da odluku o modelu nastave donesu sami, a oni su motivirani da se učeniciU III (Matematičkoj) gimnaziji sve jeda na nastavu ponovno krene svih, a da im epidemiološki protokoli i mjere lakše sjednu, škola je dala izraditiza svakog učenika, naravno s motivom brojki.Zadržali su sve protokole iz rujna, kada je počela nova školska godina: različiti ulazi na prednja i stražnja vrata, kretanje po stepenicama s lijeve i desne strane, početak nastave pomaknut je zakako bi se malo odmaknuli od početka nastave škola u susjedstvu, raspored sjedenja prilagođen je mjerama itd.U funkciju se stavljaju i dodatni kvadrati radi rasterećenja prostora, pa će tako prostor zamišljen za kantinu u Matematičkoj gimnaziji postatiPotvrdno o početku nastave u ponedjeljak izjasnili su se i u, kao i ui drugim strukovnim školama i gimnazijama u kojima očekuju povratak svih srednjoškolaca u škole na radost nastavnika, roditelja ali i učenika jer nastava na daljinu, slažu se stručnjaci, ne može zamijeniti osobni kontakt.[fbcoomment]http://www.osijek031.com/osijek.php?topic_id=85684[/fbcomment]