18. siječnja 2021.

Tekst: Osijek031.com

Foto: Ilustracija

Nastava uškolama počinje danas,, s tim da će se za učenike nižih razreda osnovnih škola kao i za četvrte razrede srednjih škola održavati u školi, a za ostale online.Odlučeno je da završni razredi srednje škole mogu imati nastavu uživo uzjer će se moći osiguratimeđu učenicima obzirom na to da će se nastava za učenike od prvog do trećeg razreda i dalje odvijatiŠkole će po ovom principu krenuti na cijelom području Hrvatske osim uS obzirom na razoranu ovoj županiji zbogobjekata dobilo je suglasnost Ministarstva znanosti i obrazovanja započetka nastave, no, uipak je odlučeno da nastava počinje danas, 18. siječnja.