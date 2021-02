EU fondova

javnih bicikala

osječkog gradskog prijevoza

iznajmiti i koristiti

nikada nije zaživio

misli ozbiljno

9,3 milijuna kuna

85%

15%

175 javnih bicikala

125 mehaničkih i 50 električnih

25 stajališta

Tenji, Višnjevcu i Josipovcu

mobilne aplikacije

Srećko Kukić

GPS

zaustaviti i blokirati

neće biti besplatno

osječki GPP

sustav pametnog upravljanja

dron

nadzorno-operativni centar

metereološke stanice

do kolovoza

natječaje

Tekst: Osijek031.com

Foto: Antonela Martinčević/Foto-arhiv031

U više navrata posljednjih godina pisali smo o novom projektu financiranom iz, a to je uvođenjeu sklopuKoncept javnih gradskih bicikala, koje svaki građanin možepo uzoru na brojne druge gradove u Europi i svijetu,u Osijeku, unatoč brojnim pokušajima u posljednjih 20-ak godina. No, čini se da gradska uprava ovoga putakroz provedbu projekta e-mobilnost, izvještava Slavonska televizija Ukupna vrijednost projekta je, od čegadolazi iz europskih fondova, a preostalihje udio lokalne komponente, odnosno Grada. Plan je nabaviti ukupno, sraspoređenih po cijelom gradu i prigradskim naseljima. Na samoposlužnim stanicama bicikl će se moći iznajmiti isključivo uz pomoćJavni bicikli bit će osigurani od krađe, kaže, voditelj projekta. Naime, svaki bicikl ima u sebi ugrađenitako da će se u svakom trenutku znati gdje se nalaze, a tu je i tzv. geo-fencing, odnosno ograničenje korištenja bicikala izvan određenog područja. Drugim riječima, poželi li netko otići izvan područja grada, bicikl će se automatskiSamo korištenje bicikala, već će se plaćati putem iste aplikacije. No, taj će sustav biti integriran u sustav javnog gradskog prijevoza, što znači da će kupnja karte za javni prijevoz putem aplikacije omogućiti korištenje bicikala i obrnuto. U okviru projekta već je nabavljeno električno vozilo za prikupljanje, distribuciju i održavanje bicikala, a sljedeći korak je nabava samih bicikala, za što bi uskoro trebao biti potpisan ugovor.Projektni partner jekoji će voditi brigu o svim biciklima i održavati ih, a ujedno će biti zadužen i za održavanje stajališta, praćenje stanja na stajalištima putem videonadzora te za informatičku podršku kroz poseban software.GPP će biti uključen i uprometom. U tu svrhu nabavit će sete će se uspostavitiu okviru GPP-a, a bit će postavljene i. Na taj način moći će se upravljati prometom, mijenjati autobusne rute kako bi se smanjile gužve te, posljedično, smanjiti onečišćenje zraka u gradu. Dakle, ako se vidi da je negdje nastala gužva, dron će izaći na teren te prenijeti informaciju nadzorno-operativnom centru koji će potom reagirati. Osim toga, iz centra će se putem GPS-a nadzirati javni bicikli.U gradskoj upravi očekuju da će projekt biti u funkcijiove godine te kažu kako je ovo samo početak projekta sustava javnih bicikala jer se i u budućnosti planiraju prijavljivati zai nabaviti još bicikala. Obzirom da se program financira kroz ITU mehanizam, i ostali gradovi i općine uključeni u ITU mogli bi se pridružiti sličnom projektu što će olakšati dnevne migracije na širem području grada i to uz pomoć ekološki najčišćeg prijevoznog sredstva - bicikla.