Tekst: Osijek031.com

Foto: Osijek.hr, Osijek031.com

Pročelnica gradskog Upravnog odjela za programe Europske unijegostovala je u programu Radio Osijeka gdje je istaknula nekolikokoji su ili u tijeku ili su u pripremi, a koji će u mnogo čemuu gradu na Dravi.Prvi od njih odnosi se na izgradnju Centra za posjetitelje Tvrđa o kojoj smo već pisali. Skinut je krov sa stare, u tijeku surušenja, a onda će se nastaviti su kojoj će biti. Izgradit će sete krajobrazno urediti prostor koji će na jednom mjestu ponuditi cjelokupnu turističku informaciju za grad Osijek i cijelu regiju, uz visok standard usluge posjetiteljima i turistima. Rok završetka radova je lipanj 2022. godine.Drugi veliki projekt je izgradnja IT parka u Osijeku u Gackoj ulici. Iako jošizgradnja centralne zgrade poslovnog centra u kojoj će se iznajmljivati prostor manjim IT tvrtkama, već suparcele zainteresiranim većim IT tvrtkama koje se žele razvijati i imaju potencijal. Od trenutno dostupnih, u nepunih mjesec dana prodano je, sve lokalnim IT tvrtkama, a ekskluzivna novost je da u IT park dolazi i tvrtka iz Zagreba koja surađuje s lokalnim IT-jevcima.Obzirom na ovako velik interes, krenuli su razgovori i o proširenju IT parka, ali i o proširenju poslovne zone u, prvoj zelenoj industrijskoj zoni u Hrvatskoj. Tamo je Grad Osijek prijavio projektkako bi se iskoristio dio otpada u proizvodnji energije. Korištenjem alternativnih izvora bit će omogućena proizvodnja električne energije kao i proizvodnja toplinske energije koja će bez naknade biti distribuirana korisnicima zone za potrebe grijanja odnosno hlađenja njihovih industrijskih postrojenja.Također, s Osječko-baranjskom županijom dogovara se projektu prostoru bivšeg osječkog OLT-a, naslanjajući se na dugu 20-godišnju tradicijui njihovu inicijativu za izgradnjom zatvorenog sportskog centra sa sadržajima koji bi popularizirali ekstremne sportove za mlađe i veće sugrađane te omogućili cjelogodišnju organizaciju natjecanja u novim olimpijskim sportovima.