Iako je zbogdosta toga stalo ili bilo usporeno, to se ne odnosi na tržište, izvještava Slavonska televizija U Osijeku je tako i daljeza manje stanove, a nove gradnje. No, već neko vrijemenovogradnje koja se brzo proda bez obzira na cijenu koja ponekad prelazipo četvornom metru.I stariji su stanovi, koji zahtijevaju, dostigli, a nerijetko su tu i velika ulaganja za kupca, tako da traženihpo kvadratu novogradnje gdje kupac dobivau novoj zgradi sa svim sadržajima to iTrend posljednjih godina je taj da ljudiiz banaka i ulažu u najam, neki i po dva ili tri stana. Najviše se tražekojih na tržištu gotovo da. A obzirom da su deficitarni, vlasnici su počelitražene cijene.To je dovelo do situacije da jednosoban stan na, u zgradama starim 40 i više godina, doseženovogradnje. Često stanovi na Sjenjaku, koji zahtijevaju generalku od strane kupca, dosegnu više odpo kvadratu, pa nakon uređenja cijena stana može dosegnuti 1250 ili 1300 eura po m2, dakle gotovo kao i novogradnja.S druge strane,se teško prodaju, a ako postoji zanimanje, traže sekoji su cjenovno jako skupi. Kuće građene u razdoblju od 60-ih do 80-ih godina često su prevelike i arhitektonski neprihvatljive današnjoj mlađoj populaciji. One imaju svoju građevinsku i lokacijsku vrijednost, često imaju i prihvatljivu cijenu po kvadratu, ali one tržištuKoronakriza takona cijene, ni na kupovinu ni na prodaju, a hoće li tako i ostati teško je reći. Može se očekivati da će se smanjiti prodaja nekretnina jer građani ostaju bez posla pa su kreditno nesposobni. A onima koji su spremni na kupovinu upitno je što će moći pronaći obzirom na stanje na tržištu.