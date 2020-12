Nacionalnog stožera Civilne zaštite

316 novih slučajeva zaraze

8036

68 osoba

2245

Krunoslav Capak

710,5 na 100.000 stanovnika

19. mjesto

0,40

0,52

početku cijepljenja

443 zdravstvena djelatnika i 1711 stanovnika domova za starije

liječnika obiteljske medicine

druge polovice siječnja

prvu skupinu prioriteta

Modernino cjepivo

punktovi za cijepljenje

nove doze Pfizerovog cjepiva

osam kutija

975 doza

Tekst: Osijek031.com

Foto: OBŽ.hr

Pročitajte i..

Na današnjoj konferenciji za medijepriopćeno je kako je u posljednja 24 sata zabilježenovirusom SARS-CoV-2 te je broj aktivnih slučajeva u Hrvatskoj danas ukupno. Preminulo je, a oporavilo ih seRavnatelj Hrvatskog zavoda za javno zdravstvoizvijestio je kako je 14-dnevna incidencija, što nas stavlja na 23. mjesto od 27 zemalja članica EU. Kod sedmodnevne incidencije stojimo bolje, na 18. smo mjestu od 27 zemalja EU.Ukupna stopa smrtnosti na milijun stanovnika nas stavlja naod 27 zemalja. Nizak je i R-0 faktor: četverodnevna vrijednost je, a sedmodnevnaGovoreći ou Hrvatskoj, Capak je istaknuo kako su tijekom jučerašnjeg dana do 19 sati cijepljenaNa pitanje koje najviše zanima građane Hrvatske, kada će cjepivo stići u ordinacije, Capak je ponovio kako je plan u prvoj fazi cijepiti zdravstvene djelatnike na prvoj crti borbe protiv covida i štićenike domova za starije. Nakon toga će cjepivo biti distribuirano liječnicima obiteljske medicine, no to neće biti prijePfizerovo cjepivo će se potrošiti na, a očekuje se da će do druge polovice siječnja doći ikoje može stajati 30 dana u običnom frižideru, što će olakšati rad liječnicima.Capak je naglasio i to da, ako dođe više cjepiva, organizirat će se ipo ispostavama domovima zdravlja ili drugim adekvatnim mjestima, a organizirat će se i mobilni timovi za one koji nisu u stanju doći do obiteljskog liječnika na cijepljenje.Capak je najavio kako ćedoći tijekom ovog tjedna, no još se ne zna točno kada. Doći će, u svakoj je. Idući tjedan dolazi još 18 kutija.Kampanja za cijepljenje je već počela s medijskim istupima stručnjaka i skupovima, a medijska kampanja za koju će biti izrađene brošure, spotovi za TV i radio nije još započela. Jača medijska kampanja vezana uz cijepljenje krenut će početkom siječnja.