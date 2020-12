Vlade

Plan uvođenja, provođenja i praćenja cijepljenja protiv Covida-19

27. prosinca

5.905.000 doza cjepiva

70 posto građana

besplatno i na dobrovoljnoj osnovi

Andrej Plenković

Hrvatski zavod za javno zdravstvo i Ministarstvo zdravstva

5 milijuna i 905 tisuća doza cjepiva

Pfizera i BioNTecha

AstraZenece

Johnson&Johnsona

CureVac

Ciljamo da se minimalno 70 posto naših sugrađana cijepi. Na taj način ćemo sigurno smanjiti posljedice pandemije koja je u Hrvatskoj, u Europi i u svijetu odnijela veliki broj života

sezonskog cijepljenja

Misli na druge: cijepi se!

Krunoslav Capak

9750 doza

300.000 doza Pfizerovog cjepiva

Modernino cjepivo

stariji od 65 godina i kronični stariji bolesnici

Dolazak cjepiva je ohrabrujuća poruka i daje nam nadu u normalizaciju života tijekom iduće godine

Tekst: Osijek031.com

Foto: Pexels.com/Ilustracija

Na današnjoj sjedniciusvojen jeu Republici Hrvatskoj.Cijepljenje protiv Covida-19 započet će(nedjelja), kao i u drugim zemljama EU, do sada je osigurano, a cilj je protiv koronavirusa cijepiti minimalno. Cijepljenje će bitiPredsjednik Vladeistaknuo je kako će navedeni Plan, koji su pripremili, omogućiti jasan kalendar aktivnosti cijepljenja u sljedećim mjesecima.Hrvatska je do sada naručila. Milijun doza naručeno je od, 2,7 milijuna od, 900.000 doza od, milijun doza od Moderne te 300.000 doza cjepivaCjepivo će biti besplatno i cijepit će se na dobrovoljnoj osnovi, a Plan cijepljenja predviđa da se cijepljenje odvija simultano u svim županijama. Cijepljenje započinje 27. prosinca, a provodit će se nekoliko mjeseci.“, rekao je predsjednik Vlade.Kad je u pitanju logistika provođenja cijepljenja, premijer je kazao da će se Hrvatska osloniti na svoj postojeći sustav kod uobičajenog. No, zbog velikog broja građana koje će trebati cijepiti u što kraćem vremenu, sustav će biti još pojačan.Radi senzibiliziranja javnosti za cijepljenje, HZJZ započinje s medijskom kampanjom čija je glavna poruka „“, čime je naglasak stavljen na društvenu odgovornost koju svi građani trebaju pokazati.Ravnatelj Hrvatskog zavoda za javno zdravstvorekao je kako će u subotu doćiPfizerovog cjepiva, već 28. prosinca dolazi iduća tranša cjepiva, a zatim svaki tjedan veće i veće količine. Do kraja trećeg mjeseca ćemo dobiti nešto malo manje od, a nakon registracije 6. siječnja i, koja najavljuje početak isporuke cjepiva dva dana nakon što registraciju potvrdi Europska komisija.S prvim količinama cjepiva cijepit će se zdravstveni djelatnici koji dolaze u kontakt s covid bolesnicima te djelatnici i korisnici domova za starije, a nakon toga u drugoj fazi dolaze na red. U nedjelju će se cjepivo distribuirati županijama koje će ga raspodijeliti na domove za starije osobe i liječnike.Na pitanje koliko će trebati cjepiva da se cijepe svi u prioritetnoj skupini, Capak je kazao kako će biti potrebno 80.000 doza za prvo te 80.000 doza za drugo cijepljenje.“, poručio je premijer te istaknuo da je cjepivo rješenje za zdravstvenu, društvenu i gospodarsku krizu bez presedana u zadnjih 100 godina, koja je izmijenila svijet.