David Guetta, DJ Snake, Tyga, Eric Prydz b2b Four Tet, Paul Kalkbrenner, Nina Kraviz, Boris Brejcha, Sheck Wes, Solomun, Sepultura, Metronomy, Dax J, Kobosil, Denis Sulta, Honey Dijon, Laibach, Juliana Huxtable, Francois X, 999999999 live, Onyvaa, Monosaccharide, Bokee, VTSS, SPFDJ, Marko Nastić, After Affair, Kristijan Molnar, Bokee, Coeus, Goblini, Ilija Djoković, Lag, Insolate, Layzie, Massimo, Reblok, Runy, Space Motion i Thundermother.

U sklopu obilježavanja dva desetljećau novogodišnjoj noći donosi specijalni višesatni program, u kome će se naći neka od najvećih imena iz bogate povijesti festivala, kao što sui mnogi, mnogi drugi. Eklektičan miks povijesnih nastupa s glavne pozornice pod nazivom „“ ujedinit ćefanove širom planeta u najboljim željama za Novu godinu, od koje svi očekujemo da će biti neusporedivo bolja nego prethodna.“ – izjavila je Maja Starčević, programski menadžer glavne pozornice EXIT festivala.EXIT TO 2021 | New Year's Eve Special Coming Up by EXIT TV:S dobro poznate adrese,EXIT festivala u Novogodišnjoj noći stiže pravi multižanrovski spektakl, sačinjen od EDM, hip hop, reggae i funk beatova, žestokih rock gitara i pop romantike! Za kreiranje pravog tuluma u uvjetima kakvi će, nadamo se, uskoro biti stvar prošlosti, bit će zadužene neke od najvećih zvijezda današnjice, čiji se nastupi s EXIT festivala prepričavaju godinama. Pozivu da snimci njihovih nastupa budu dio ove izuzetne Novogodišnje noći brzo su se odazvali brojni izvođači, navodeći da su jako sretni što će biti dio ovakvog projekta.Među novogodišnjim hitmakerima nalaze se, dok će ljubitelji hip hop kulture moći uživati u hitovima i podsjetiti se nezaboravnih nastupa velikana među kojima su. Na oduševljenje ljubitelja tvrđeg zvuka, u online dočeku 2021. godine neće izostati ni gitare, budući da ćemo svi zajedno imati priliku podsjetiti se kako su to zvučali, dok će pravu energetsku bombu donijeti. Ovoj zvjezdanoj postavi pridružit će se i legendarnikoji je nakon nastupa na Exitu na svom twitteru EXIT festival nazvao jednim od najvećih festivala na planetu!Svojim sjajnim pjesmama ispraćaj stare godine upotpunit ćei jedinstvenadok će zvuke popa donijeti neki od najkarakterističnijih pop vokala današnjice, kao i sastav, čiji je menadžment, upravo nastup na glavnoj pozornici EXIT festivala 2014. godine istakao kao jedan od najboljih koncerata ikad!Novogodišnji program moći će se pratiti na Facebook stranici i YouTube kanalu EXIT festivala.Velika proslava 20. godišnjice EXIT festivala održat će sena Petrovaradinskoj tvrđavi, a svoje nastupe već su potvdila neka od najvećih svjetskih i regionalnih imena kao što su