Nema adekvatnih riječi koje bi opisale magiju i razinu energije, emocija i osjećaja slobode koji je oslobođen na Tvrđavi u ova četiri dana. Ovogodišnji EXIT nije bio samo festival, bio je pokret ljudi spremnih da naprave sve što je potrebno kako bi ljudska povezanost i dodir i dalje davali smisao našem postojanju. Posebno raduje činjenica da je ovaj EXIT bio okupljanje najvećih i najvjernijih festivalskih fanova iz Europe i cijelog svijeta, jer su se na Tvrđavi okupili oni kojima nisu smetale ni sve neizvjesnosti vezane za nepredviđena otkazivanja putovanja, problematiku PCR testova i druge prepreke. Potreba da budemo zajedno bez obzira na sve, ponovno nas je ujedinila, kroz snagu glazbe. Festivali postoje da bi promovirali vrijednosti za koje se živi pa smo sretni i ponosni što smo u ova teška vremena uspjeli organizirati potpuno siguran događaj i da to znanje podijelimo sa svijetom.

Ne možete zamisliti što znači za mene to što sam ovdje večeras. Slavimo 20. godina Exita, 20 godina nevjerojatne glazbe i također ovo je prvi festival koji se konačno dogodio i najbolje mjesto na cijelom planetu, na kojem se možete trenutno naći. Nadam se da ćete uživati u showu jer ću ja uživati u svakoj minuti istog. Napokon smo slobodni, jeste li spremni?! Spremite se za partijanje“. Sheck Wes je tijekom sjajnog nastupa s Glavne pozornice poslao snažnu poruku nade: „Mi smo budućnost, mi smo sutrašnjica

Završen jevelika proslavakoja je od 8. do 11. srpnja kroz festivalska vrata provela više odiz, ispisujući nove, ključne stranice ne samo svoje, nego povijesti cijelog festivalskog svijeta. U ta četiri danaje biojer jepostao prvi veliki festival koji je održan od početka pandemije, uz pravila koja će postati standard posla i putokaz za spas glazbene industrije. Publici i izvođačima vraćen je osmijeh na lice, jer su se konačno svi vratili onome što najviše vole. Mogli su se radovati i uživati, družiti, plesati, slaviti život, stvarati divne uspomene i konačno se, nakon 16 mjeseci mraka, osjećati normalno i sigurno.i još stotine izvođača, od kojih je mnogima nastup na Exitu bio prvi nakon godinu i pol dana, ostavili su srce na pozornicama širom Tvrđave. Neki od tih koncerata ostat će upisani kao, jedni od najboljih koje je publika mogla čuti tijekom, a po riječima mnogih izvođača, i jedni od najemotivnijih nastupa u njihovim životima.“ – rekao je, osnivač i direktor EXIT festivala.Pohvale za obavljen ogroman posao na stvaranjuveć su dobivene od čelnih ljudi grada i medicinskih stručnjaka, što daje još jednu ključnu potvrdu uspješnosti donesenih protokola. Osim odlične reakcije publike na pokazivanjeprilikom ulaza, uspješno je organiziranokoji nisu cijepljeni ili su preboljeli Covid. Od gotovou pet dana, samo šest je bilo pozitivno. Ovog srpnja, više nego prethodnih godina, u Novi Sad i Srbiju stigao je veliki broj inozemnih novinara, a vijest o održavanju festivala prenijeli su mnogi svjetski mediji, od BBC-ja do glazbenog giganta kao što je Billboard, koji je ovogodišnji EXIT nazvao „“. Grad je živio punim plućima. Još prošlog tjedna 99% smještajnih kapaciteta u ovom gradu bilo je rasprodano, taksi se nije mogao dobiti, a i u mnogim restoranima i kafićima bilo je teško pronaći slobodno mjesto.Prva noć na tvrđavi bila je, razumljivo, prepuna emocija, i na pozornici i u publici.je na Glavnoj pozornici Exita priredio nevjerojatan show, uz jednostavnu poruku „“!,je na svojim društvenim mrežama objavila post „“, dok je oduševljenazatrpala Instagram objavama poput „". Svoj energični nastup, prvi Exitov strani headliner, zaključio je riječima „”, rekla je, brišući suze u očima,s Visa Fusion pozornice. Ako je prvi dan na Tvrđavi bio nabijen emocijama, drugog dana već su se razlile svuda po Exitu bez kontrole. Iako jenastup na Exitu bio prvi nakon 18 mjeseci, to ga nije spriječilo da kreira jedan od najjačih setova u svojoj karijeri. Noć u kojoj je stao za pult fascinantne, i nakon godinu i pol dana svojom magijom dodirnuo desetine tisuća fanova u rovu, ostat će zabilježena u njegovom novom videu, kao svojevrstan dnevnik povratka normalnom životu. Glavna pozornica prošla je u znaku heavy metal divova. Njih je toliko oduševila svirka grupeda su djevojke pozvali na svoj festival u Švedskoj!U subotu jeizvela set epskih razmjera o kojem će se još dugo pričati. U stilu najvećih rock koncerata ovu ikonu elektronske scene publika je čak tri puta vraćala na bis skandirajući njeno ime! Par sati ranije posjetitelji festivala osjetili su jednu od najsnažnijih energija stvorenih na Glavnoj pozornici Exita. U fantastičnom nastupu, u kojem je predstavio i glazbu s albuma snimanog u Srbiji,je pokazao svu raskoš svog talenta. Svjetska premijera i najupečatljiviji dio koncerta bilo je izvođenje pjesme „“ u kojem je sampliran vokal s jednog od posljednjih snimaka velike, za koji je Satori dobio prava od njenog sina. Program na Glavnoj pozornici sinoć su obilježila čak četiri superstara. Publiku je prvo očarao karizmatični, da bi je do 5:30 ujutro rasplesanu držali hitmaker, legendarnii multitalentirani Satori u čijem live nastupu se kao gošća pojavila Amira Medunjanin.Nakon tri izuzetne noći, posljednja je donijela finale dostojno proslave velike godišnjice. Uz mnogo specijalnih efekata i apsolutno najveću gužvu, spektakularan show priredio je veliki, najutjecajniji svjetski glazbeni producent, koji je bio posebno inspiriran za nastup na Exitu. Koncert je otvorio hitom „Titanium“ i riječima „”. Nakon što je doveo publiku do vrhunca zabave, Guetta je dočekao svitanje na jednom od najvećih elektronskih plesnih podija – mts Dance Areni, uživajući u energiji ljudi, dobroj zabavi i glazbenoj selekciji svojih kolega – Solomuna i Artbata.Premijerni dvosatni nastup glazbenih čarobnjaka, koji važe za svjetsku elektronsku senzaciju i epohalan, emocijama nabijen, petosatni set Solomuna, ostat će upisani kao najjače zatvaranje festivala i uvršteni među najvažnije glazbene trenutke u povijesti Exita. Nakon nastupa Artbata i prema želji njih samih i Satorija osobno mts Dance Arenom odjeknuo je Satorijev „Đelem Đelem“ remiks, koji je postao svojevrsna himna ovogodišnjeg festivala, a magija moćnog glasa velike Esme Redžepove odvela je na desetine tisuća ljudi u trans.