Tekst: Osijek031.com

Foto: Pexels.com/Ilustracija

Nešto manje od dva mjeseca nakon što jemorao eutanazirati lavicu zbog navodnog, početkom prošlog tjedna ondje su u istom danu uginula, piše portal Telegram.hr Osoba upućena u rad osječkog ZOO vrta rekla je novinaru Telegrama kako su pelikani uginuliuslijedzbog promjene vrste ribe koju su dobivali.Naime, pelikani u osječkom ZOO vrtu ranije su bili hranjeni, no, onda su ih počeli hraniti, a pelikani su tu hranu navodno. Nadležne su upozoravali kako pelikani odbijaju tu vrstu ribe, no odgovoreno je kako će jesti čim. Očito, pticama ta vrsta ribe, pa su dva pelikana (od ukupno pet koliko ih je bilo u ZOO-u) prošlog tjedna u istom danu uginula.U Zoološkom vrtu Osijekuginuće pelikana, no tvrde kako uzrok još. ””, stoji u odgovoru Telegramu.Uprava ZOO-ada bi promjena u ishrani pelikanâ mogla biti uzrok njihovog uginuća. “”.Što se tiče upozorenja nadležnima da pelikani odbijaju hranu, iz uprave ZOO-a to demantiraju: ””.Novinar Telegrama u dopisu je upitao je li točno da su se nakon uginuća dva pelikana u istom danu preostala tri počeli hraniti, nokonkretan odgovor. Rečeno je tek kako se “”, iako Telegram neslužbeno doznaje da su se od prošlog vikenda preostalim pelikanima ponovno počele davatiNakon Telegramovog otkrića i objave dramatičnog videa o patnjama kojima je bila izložena lavica koja je danima grizla, sve dok je nije posve oglodala, iz ZOO vrta su odlučili eutanazirati tu životinju. Tada je objašnjenje bilo kako je lavica stara i kako nastavak daljnjeg liječenja ne bi dao rezultate.Međutim, iznisu tako mislili pa su protiv Uprave Zoološkoga vrta u Osijeku nadležnom državnom odvjetništvu početkom studenoga podnijeli kaznenu prijavu.