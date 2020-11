Udruga Prijatelji životinja

Tekst: Osijek031.com

Foto: Ilustracija

Podsjetimo, 14-godišnja lavica je zbog problema sa zubima operirana 15. rujna te je pretrpjela parezu desne stražnje noge kao posljedicu stavljanja u anesteziju. Zbog senzacije trnaca u stražnjoj nozi lavica se počela samoozlijeđivati i tijekom nekoliko tjedana pojela si je trećinu stopala. Potom je na prijedlog i uz suglasnost stručnih službi i ovlaštenog veterinara nesretna životinja eutanazirana. U svom izvještaju, veterinarska služba pojasnila je kako se kod lavice radilo o nizu teških oboljenja i svaki daljnji postupak predstavljao bi mučenje životinje, a to joj u osječkom ZOO nisu željeli priuštiti. No, udruga Prijatelji životinja u priopćenju tvrdi kako su zgroženi nemarom uprave zoološkog vrta u Osijeku koji je dopustio da se ranjena lavica tjednima muči prije nego što joj je pružena pomoć da bi ju na kraju usmrtili. „Zoološki vrtovi ionako su mjesta velike patnje životinja, no propustiti pomoći životinji koja naočigled pati predstavlja kazneno djelo teškog zanemarivanja zbog čega smo i uputili kaznenu prijavu", kažu iz Prijatelja životinja. Dodaju da je ishod mogao biti drukčiji da je liječenje započelo odmah ili se barem mogla skratiti višetjedna patnja lavice. Iz Prijatelja životinja napominju da ovo nije prvi slučaj u kojem je zoološki vrt u Osijeku načinio golemi propust i zanemarivanje životinja. Prošlog prosinca iz Zoo-vrta Osijek pobjegla je vučica koja je uhvaćena tek nakon nekoliko dana, a prije desetak godina u istom zoološkom vrtu preminuo je lavić zato što je bio odvojen od čopora i stavljen u mali betonski kavez. Udruga nadalje upozorava kako je koncept zooloških vrtova potpuno pogrešan i da zoo-vrtovi nisu adekvatna mjesta za životinje. Navode da upravo ovaj tužan slučaj lavice zorno pokazuje koliko je neprihvatljivo držati životinje u zatočeništvu, gdje su one usamljene i gdje se dosađuju do ludila, bez mogućnosti stvaranja društvenih veza s pripadnicima svoje vrste, bez prilike za mentalnu stimulaciju ili tjelesne aktivnosti te bez mogućnosti kretanja kako bi to činile u svojim prirodnim staništima. Prijatelji životinja pozivaju sve da ne posjećuju zoološke vrtove, koji su kolekcije tužnih i eksploatiranih životinja, i da ne podržavaju patnju zatočenih životinja. „Životinje bismo trebali promatrati u njihovim prirodnim staništima ili učiti o njima gledajući dokumentarce, televizijske programe ili čitajući o njima na internetu, u knjigama i časopisima, a ne gledati njihovu tugu i letargiju u etički neprihvatljivim institucijama kao što su zoološki vrtovi", zaključuje se u priopćenju udruge.