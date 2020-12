Maske

U javnosti se često postavlja pitanje trebaju li osobe koje su preboljele COVID-19 nositi maske u situacijama koje su propisane odlukama Stožera civilne zaštite i preporukama epidemiološke struke ili ne? Također, uskoro ćemo započeti s cijepljenjem pa se u javnosti često stjecanje imuniteta cijepljenjem smatra situacijom nakon koje nije potrebno nositi masku.



Odgovor je – TREBAMO , dakle maska se OBVEZNO nosi u svim situacijama koje je propisao nacionalni stožeri HZJZ svojim Odlukama i preporukama, bez obzira na to što smo preboljeli bolest. Naime, još uvijek se ne zna kakav je utjecaj stečenog imuniteta na mogućnost transmisije, odnosno prenošenja bolesti na druge. Temeljem sadašnjeg znanja i znanosti činjenica jest da imunost na bolest ne sprječava mogućnost da se virus naseli na sluznicu nosa i grla i da se kapljicama ili aerosolom prenese na druge osobe.



Dodatni razlog za nošenje maski je zaštita od širenja drugih virusnih i bakterijskih infekcija dišnog sustava. Time se smanjuju izostanci s posla zbog respiratornih infekcija opterećuje sustav dijagnostike i liječenja te čuvaju zdravstveni kapaciteti za najpotrebnije. Također je važno da maske nosi što više građana radi jačanja solidarnosti i svijesti o važnosti ove protuepidemijske mjere.



Zbog svega navedenog osobe koje su preboljele COVID-19 moraju nositi maske i to primarno da bi zaštitile druge osobe, a sekundarno da bi zaštitile sebe.



Obveza nošenja maske ne odnosi se na pojedine osobe koje uslijed zdravstvenog stanja i značajki razvojne dobi ne mogu nositi masku ili mogu nositi masku samo uz određena ograničenja.

će biti obvezne i za osobe koje su, ali i one koje su se Podsjetimo , uvele su se kazne za, odnosno osobe koje, i za nepravilno nošenje maske.Za prekršaj fizičke osobe propisuje se kazna u iznosu odu slučaju nepridržavanja mjera, odnosno obveze pravilnog nošenja maske za lice ili medicinske maske. Maske se moraju nositi u svim zatvorenim prostorima, no one postaju obavezne i na javnim mjestima na otvorenom tamo gdje nije moguće održati metar i pol razmaka.- priopćili su iz HZJZ-a.