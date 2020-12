Vlada

Tko mora nositi masku?

Tko je izuzet od obaveze nošenja maske?

Upute za stavljanje, skidanje i nošenje maski za lice i medicinskih maski

je u hitnu saborsku proceduru uputilaZakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti, kojom se predlažu nove mjere za sprječavanje i suzbijanje zaraznih bolesti, ali i uvodeza prekršitelje.Za prekršajpropisuje se kazna u iznosu odu slučaju nepridržavanja mjera, odnosno obveze pravilnog nošenja maske za lice ili medicinske maske. Maske se moraju nositi u svim zatvorenim prostorima, no one postaju obavezne i nana otvorenom tamo gdje nije moguće održati metar i pol razmaka.- zaposlenici zdravstvenih ustanova- vozači, ostali zaposlenici u prijevoznim sredstvima javnog prometa i putnici- zaposlenici u trgovačkoj djelatnosti i kupci- zaposlenici trgovačkih društava i ustanova koji dolaze u kontakt s drugim osobama- vjernici prilikom vjerskih obreda i okupljanja u zatvorenom prostoru- gledatelji na sportskim natjecanjima koja se održavaju u zatvorenim- sudionici svih društvenih i javnih okuplja- roditelji ili druge osobe koje dolaze po djecu u škole ili ustanove predškolskog odgoja- djeca u dobi do 2 godine- djeca predškolske dobi nakon navršene druge godine ako dijete, usprkos nastojanju roditelja/staratelja da nosi masku, pruža otpor nošenju maske ili se ne može suzdržati od dodirivanja maske i lica (pojedinoj djeci maska smeta te osjećaju neotklonjivu potrebu da namještaju masku i dodiruju lice, čime se povećavaju izgledi za unos virusa kroz usta, nos ili oči)- djeca u dobi nakon navršene druge godine pa do nižih razreda osnovne škole mogu nositi masku samo u aktivnostima koje su vremenski ograničene (aktivnosti koje traju najviše sat ili dva) i kada su pod neprestanim nadzorom roditelja/staratelja (primjerice kod vožnje u javnom prijevozu, u zdravstvenoj ustanovi ili kod odlaska u trgovinu iako se roditeljima preporučuje da djecu vode u trgovine samo ako je to krajnje nužno)- osobe s određenim oblicima invaliditeta kao što su: određena oštećenja mentalnog zdravlja uključujući teškoće iz autističnog spektra ako osobe pružaju otpor ili ne podnose masku na licu, osobe s intelektualnim teškoćama, osobe s većim tjelesnim/motoričkim oštećenjima zbog možebitnih teškoća disanja ili nemogućnosti da skinu masku bez pomoći druge osobe- osobe koje trebaju prenijeti informaciju osobi s oštećenim sluhom, uključujući prevoditelje za gluhoslijepe osobe i druge osobe u pratnji, u situaciji kada poruku osobi s oštećenim sluhom ne mogu napisati ili prenijeti znakovnim jezikom, već isključivo čitanjem s lica i usana- osobe s oštećenim sluhom u situacijama u kojima maska onemogućuje učinkovitu komunikaciju i primjereno razumijevanje prenesene poruke- osobe s teškoćama disanja uslijed kroničnih bolesti (ove situacije ne treba zamijeniti s respiratornom infekcijom uz povišenu temperaturu ili druge znakove koji mogu biti karakteristični za bolest COVID-19 kada je nošenje maske obavezno)- osobe promijenjene svijesti ili kod gubitka svijesti- sve osobe koje iz drugih razloga ne mogu skinuti masku bez pomoći druge osobe- Pri stavljanju maske treba voditi računa o tome da se uz lice stavlja uvijek unutarnja strana maske- Jednu masku nosi samo jedna osoba, nošene maske ne smiju se dijeliti s drugima.- Prije prve uporabe maske za lice, poželjno ju je oprati ili barem izglačati glačalom podešenim na temperaturu za glačanje pamučnih/lanenih materijala (u slučaju perivih maski)- Prije i nakon stavljanja maske ruke je potrebno temeljito oprati sapunom- Maska treba pokriti usta, nos i dio lica, a na rubu mora što tjesnije pristajati kako bi se smanjio protok zraka izvan maske.- Na vanjskoj strani maske potencijalno se može naći virus. Kako bi se spriječila kontaminacija ruku, treba izbjegavati dodirivanje vanjske strane maske.- Kod prve uporabe trebalo bi provjeriti propušta li maska dovoljno zraka kako ne bi sprečavala normalno disanje.- Navlaženu masku za lice potrebno je skinuti i zamijeniti novom, suhom. Maske za lice bi se nakon jednog nošenja trebale u idealnim uvjetima oprati na 95 stupnjeva, a najmanje na 60 stupnjeva i temeljito posušiti. Medicinske maske jednokratan su proizvod te se nose dok se ne navlaže, a maksimalno do 3 sata.- Nakon skidanja masku za lice treba odložiti u vrećicu ili slično i dobro je zatvoriti ili je odmah oprati te nije preporučljivo masku za lice dugo čuvati zatvorenu nakon nošenja.- Medicinske maske se nakon nošenja odlažu u komunalni otpad.