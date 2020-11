Velika djela malih ljudi

Tekst i foto: Vedran Hozjan

“ je ime projekta održivog razvoja koji se odvija uu suradnji sU rujnu 2019. udruga Bioteka je objavila poziv svim osnovnim školama u Hrvatskoj za sudjelovanje u projektu LORA –(birala se 21 škola iz svih županija i grada Zagreba). OŠ Kneževi Vinogradi se javila te je odabrana kao predstavnik Osječko-baranjske županije. Voditelj projekta je sudjelovao na šestodnevnim edukacijama u Zagrebu vezanih uz tematiku ciljeva održivog razvoja prema Agendi Ujedinjenih naroda te kako ih primijeniti u lokalnoj sredini. U siječnju je školu posjetio Biotekin stručni tim pod vodstvom Jelene Likić, prof. i Igora Ivaneka, prof. te je nastao program održivog razvoja OŠ Kneževi Vinogradi „Velika djela malih ljudi“.Uvidjevši okolnosti u kojima se nalaze učenici, karakterističnu za veći dio školske populacije na prostoru, socijalnu isključivost, te zamjenu stvarnosti za onu virtualnu, projektni tim je prepoznao mogućnost utjecaja na promjenu obrazaca ponašanja. Uključivanjem učenika u zajedničke poslove, osobite one vezane za rad na otvorenom te one njima bliske potaknuli bismo ih na međusobnu suradnju. Zajedničkim aktivnostima, osobito pri obradi zemlje te traženjem savjeta od svojih baka i djedova, ali i roditelja, uspostavljena je već zaboravljena komunikacija koja se ne svodi samo na pitanja kako si i kako je bilo u školi.Raznim aktivnostima učenici su potaknuti na promišljanja o idejama vezanima uznjihovog rada.Aktivnosti u projektu smo podijelili u nekoliko dijelova kojima smo pokušali postići zaokruženu priču.Provedene su edukacije, kao podloga za rad, o održivom razvoju i permakulturi.je održao predavanje o važnostina primjerupod imenom– važnost sadnje različitih sorti. Nakon predavanja odvojeno je vrijeme za Q&A, a pitanja je bilo puno više nego vremena. Učenici su dobili. Učenici su s velikom pažnjom slušali predavanje. Učenici su dobili paketiće sjemenja rajčica. Evaluacija predavanja je otkrila kako su mame bile oduševljene „poklonima“ te je preko 90% njih reklo kako će ih na proljeće saditi.U sklopu projekta posjetili smo i. Ondje su nas dočekale. Održale su praktično predavanje o izradi sapuna. Učenici škole su izradili svoje prve sapune koristeći začinsko bilje iz, prof. održala je predavanje o zdravoj i uravnoteženoj prehrani nastalo u suradnji s. Učenici su pozitivno reagirali na predavanje te ih je većina iznosila vlastite primjere što oni smatraju zdravom prehranom., održao je praktično predavanje o uzgoju i zaštiti lijeske. Nakon predavanja, pokazao je učenicima kako se orezuje lijeska te su učenici posadiliNakon početnih predavanja, trebalo se krenuti u praktične poslove, na tzv. povratak zemlji. No pojava korona virusa je odgodila sve do jeseni.Uz pomoć naših domara, napravljene su povišene gredice. Odgovor na pitanje što ćemo saditi dali su učenici u anketi. Odluka je pala na. Jagode su posađene krajem rujna te su učenici već probali prve plodove. Rajčice sade na proljeće.Glavna aktivnost je bila osmišljavanje ina principima permakulture. Posađene sute brojne voćke, kako klasične tako i šumske.Projekt je probudio i davno započetu priču školske zadruge koju smo ponovno pokrenuli pod novim imenom „Suljošanka“. Važnost zadruge je u tome što ćemo preko nje objediniti gotovo sve naše aktivnosti u smislu održivosti projekta.U projektu sudjeluje četrdesetak učenika škole, što čini gotovo petinu svih učenika. Osim učenika sudjeluju i volonteri, vanjski suradnici i projektni tim škole.