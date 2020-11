2. prosinca 1786.

Kada voliš grad u kojem živiš, onda je to tvoj grad!



Voliš i jutra i magle , i miris tržnice i rijeke ... I hlad parkova i oštar zimski vjetar , ulice i pune i prazne... Voliš ljude koje srećeš putem do posla ili iz škole, voliš kad ti staze iz mladosti postanu šetnica u starosti . Kada parkovi gledaju na Europsku aveniju , kad ti hladan vjetar zapuše s Drave , kada Ginko pozlati Tvrđu . Voliš što si sa Sjenjaka ili iz Retfale, što odrastaš na Jugu 2 ili na Vijencu , kad je tvoja ulica u Donjem gradu ili Višnjevcu . Voliš grad u kojem živiš i tvoju ljubav opisuju samo dvije riječi - Moj Osijek !



A tvoj Osijek ove godine slavi svoj 234. rođendan ! 2020. drugačija je nego smo ju priželjkivali i planirali, tako ni Dan grada Osijeka ne možemo proslaviti onako kako bismo htjeli. No, to ne znači da ga uopće ne možemo proslaviti, zato uključujemo sve drage sugrađane u rođendansku proslavu, i to kroz online kampanju pod nazivom ‘’ Moj Osijek !’’



Pozivamo te stoga da ovogodišnji Dan Grada obilježimo posebnom čestitkom , onom najiskrenijom i najdirektnijom - Tvojom! Zaželi želju svome gradu i snimi jedinstvenu rođendansku čestitku. Sve čestitke javno ćemo objaviti, a za deset najpopularnijih – pripremili smo posebne osječke poklon pakete.



Više o nagradnom natječaju i nagradama donosimo uskoro, a dotad – neka kreativnost i najbolje želje krenu...

