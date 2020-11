Vukovar - mjesto posebnog pijeteta

Grad Vukovar 18. studenog

obljetnicu

Kolona sjećanja

počast

epidemiološke krize

nacionalnog Stožera

neće biti

maske

dezinfekcija ruku

jednokratne maske i dezinfekcijska sredstva

25 osoba

neće se održati

Memorijalnog groblja žrtava iz Domovinskog rata

Molitva za žrtve

vukovarsku znamenitost

Vodotoranj

46 milijuna kuna

39 milijuna kuna.

Ivana Ivanike i Hrvoja Đalte

Tekst: Osijek031.com

Foto: Antonela Martinčević, Dino Spaić/Foto-arhiv031

Pod geslom „i ove godine obilježavabitke za Vukovar i okupacije tog grada.Središnji događaj je svakako tradicionalnakojom se odajesvim žrtvama Vukovara. Ove godine, za razliku od prethodnih, Dan sjećanja na žrtvu Vukovara obilježava se u vrijeme Kako smo već pisali , na temelju posebnih preporukaodlučeno je da se svi tradicionalni programi održe i ove godine, no uz poštivanje propisanih epidemioloških mjera.Takoorganiziranih dolazaka, smještaja niti prehrane, a rad ugostiteljskih objekata ograničit će se na način da neće biti angažirani pokretni sadržaji, dok će ostali ugostiteljski objekti raditi do 21 sat. Sudionici su obvezni nositina otvorenom i u zatvorenom prostoru te se preporuča česta, stoga će Grad Vukovar osiguratina punktovima duž trase. Osobe koje sudjeluju u Koloni sjećanja kretat će se u skupinama od, na način da između skupina postoji razmak od 50 metara.Program početka Kolone sjećanja ove godineu krugu same bolnice, već u Županijskoj ulici ispred Nacionalne memorijalne bolnice u 10:30 sati. Kolonu predvode hrvatski branitelji Vukovara zajedno s članovima obitelji poginulih, nestalih, ubijenih, nasilno odvedenih i umrlih hrvatskih branitelja Vukovara.U 12:15 sati kolona će doći doVukovar gdje će se održatiDomovinskog rata grada Vukovara, polaganje vijenaca od strane najviših državnih dužnosnika te sveta misa za sve žrtve Domovinskog rata. Za vrijeme svete mise potrebno je pridržavati se mjera i stajati na označenim mjestima koja osiguravaju nužan razmak od dva metra između nazočnih.Po povratku u grad heroj posjetitelji će imati priliku, ukoliko to žele, posjetiti još jednu, nedavno obnovljeni i otvoreni, jedan od najprepoznatljivih simbola obrane Vukovara u Domovinskom ratu.Radovi na obnovi Vodotornja započeli su u svibnju 2017. godine, a završili su tek ove jeseni. Obnova Vodotornja je koštalaod kojih je kroz donacije prikupljenoPosjet obnovljenom i preuređenom Vodotornju oko kojega se nalazi memorijalno područje, započinje memorijalnim stubama kojima se penje do memorijalne sobe iz koje se memorijalnom stazom uspinje do vidikovca. Na vidikovcu, pokraj jarbola s hrvatskim državnim stijegom, postavljene su stope pokojnih vukovarskih branitelja s Mitnicekoji su podizali zastavu na Vodotornju svaki put kada bi ona za vrijeme napada na Vukovar bila srušena. Uređeno je i područje oko Vodotornja s amfiteatrom s 100 sjedećih mjesta, dječjim igralištem i caffe barom.Vukovarski Vodotoranj otvorit će svoja vrata za sve posjetitelje, naravno uz pridržavanje propisanih epidemioloških mjera.