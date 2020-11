Ministarstvu branitelja

Dana sjećanja

Tekst: Osijek031.com

Foto: Antonela Martinčević/Osijek031.com

danas je održan sastanak na kome se razmatralavezano uz obilježavanje nadolazećegIako je prošle godine Vukovar tih dana posjetilo preko, ove godine u Koloni sjećanja trebalo bi biti doProgram na groblju bit će organiziran tako da se štonađe u isto vrijeme na, a vodit će se računa i da ne bude više od 500 ljudi na misi koja će se održati na groblju. Preporučuje se da se ljudi drže u manjim grupama.Iako se većina događaja odvija na otvorenom,će bitii na otvorenom i u zatvorenom prostoru. Uz pomoć redara pratit će se. Neće biti organiziranog smještaja, a rad ugostiteljskih objekata bit će ograničen do. Isto tako preporuča se izbjegavanje organiziranog prijevoza do Vukovara.“, poručio je ministar braniteljaizmijenio jekojima se ograničavaju okupljanja, po kojoj se do 30. studenoga epidemiološke mjere ne primjenjuju na okupljanja koja se organiziraju radi obilježavanja blagdana i neradnih dana. Okupljanje se može održati samo uz pridržavanje svih propisanih epidemioloških mjera.Obiteljski liječnici okupljeni uporučili su, s tim u svezi, daprotuepidemijskih mjerana žrtvu branitelja Vukovara i ostalih hrvatskih gradova.Preostaje za vidjeti hoće li ove mjere biti dovoljne da se ne proširi koronavirus te kako se kolona sjećanja ne bi pretvorila u koronu sjećanja.