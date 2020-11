spriječiti širenje koronavirusa

Tekst: Osijek031.com

Foto: Pixabay.com/Ilustracija

I dok se cijeli svijet posljednjih tjedana zatvara pokušavajući, Hrvatska je odlučila da u novom valu širenja virusau novo zatvaranje ili policijski sat.Umjesto toga, iz stožera na svim razinama svakoga dana čujemokako moramodruženja, obiteljska ili druga, jer su onaNo, izgleda da je naš vajnidošao do nekih novih epohalnih saznanja o virusu koja još nisu „prokljuvili“ ni najveći epidemiološki umovi svijeta.Naime, virus Covida-19blagdanima i neradnih danima te tih dana ne morate poštivati mjere!Veleumovi iz nacionalnog stožera donijeli su novi propis kojim se u iznimnim slučajevimas više od 50 osoba. A ti iznimni slučajevi su: okupljanja radi obilježavanjaU izmjenama i dopunamakojima se ograničavaju okupljanja, a koju je potpisao ministar, dodaje se nova točka u kojoj doslovno piše:”.Nužne epidemiološke mjere iz ove Odluke određuju se u trajanjugodine. Ova Odluka stupa na snagu danas, 10. studenog.Odluka je donesena, zar ste sumnjali,prije obilježavanjakada će u grad stradalnik nahrupiti gomila ljudi iz cijele Hrvatske. Kako se u Vukovaru svake godine na ovaj datum okupi „malo više“ od 50 osoba, očito je bilo potrebno malo proširiti postojeću odredbu. Što će vjerojatno doprinijeti i širenju virusa.Inače, već se danima priča o tome kako će seodržati, no pojedinosti su do sada bile. Ravnatelj Hrvatskog zavoda za javno zdravstvonajavio je više puta kako će se epidemiološki okvir za obilježavanje Dana sjećanja u Vukovaru utvrditi u suradnji s lokalnim epidemiolozima, a ministar braniteljaje rekao da će se odluka o konkretnim mjerama donijeti tijekom ovog tjedna.Sada znate da se ne morate brinuti ni o slavljenju. Slobodno pozovite rodbinu iz cijele države i inozemstva i družite se do mile volje jer bojazni nema: Capak, Božinović i slični pobrinut će se da tih dana virus ne ordinira.