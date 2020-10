četvrtak 22. listopada 2020.

Najava:

godine održan jekoja se ove godine održava pod nazivom Kreativna sila i koja traje sve do 24. listopada 2020. godine. Kreativna riznica popularizacijski je simpozij kreativne industrijekoji je za svoju izvedbu 2016. godine nagrađen Državnom nagradom za znanost u kategoriji populariziranja znanosti. Sada već tradicionalno travanjsko događanje radi epidemioloških okolnosti prouzrokovanih virusom COVID-19 razdijeljeno je na više dijelova čiji se sadržaji prenose online na mrežnim kanalima i društvenim mrežama.Kreativna industrija mjera je razvijenosti svakog društva, a njezine najuspješnije modele ostvaruju gradovi i mjesta čije lokalne uprave financijski i organizacijski podržavaju kulturne i kreativne sektore. Riječ je o dvanaest sektora arhitektura, audiovizualne umjetnosti, baština, dizajn, glazba, izvedbene umjetnosti, knjiga/nakladništvo, mediji, oglašavanje i tržišne komunikacije, primijenjene umjetnosti, računalne igre / novi mediji, vizualne umjetnosti) među kojima se baštinski sektor (arhivi, knjižnice i muzeji) razlikuje u organizacijskom i upravljačkom ustroju.Drugi danotvoren je u 11 sati radionicom(nezavisna profesionalka). Radionica Mirjam Milas prenosila se prijenosom uživo na društvenim mrežama, mrežnom mjestu Kreativne riznice kao i na Youtube kanalu. Radionica Životopis/Portfolio pripadnika kreativne sile ponajprije je usmjerena kreativnim djelatnicima čiji se projekti ostvaruju u većem broju sektora kreativne industrije. Prepoznatljivost kreativnih djelatnika i njihovih projekata u domeni kreativne industrije, investitori procjenjuju ne samo na temelju projektnog nacrta nego I na temelju portfolija te životopisa kreativnih djelatnika. Načini oblikovanja portfolija/životopisa pripadnika kreativne sile razlikuju se s obzirom na sektore u kojima se ostvaruju. U multimedijskom izlaganju Mirjam Milas ukazala je na ključne točke portfolija/životopisa kreativca iz sektora vizualnih komunikacija.Predstavljanjeiz ICARUS-a održano je u 14 sati u dvorani Vladimira Preloga, a prijenos predstavljanja emitiran je uživo.namijenjena je uporabi u praksi baštinskih ustanova kroz upoznavanje metoda i tehnika digitalnog pripovijedanja, kreativnom približavanju kulturne baštine ciljanoj publici i edukaciji stručnjaka koji skrbe o arhivskoj baštini. U središtu je priručnika upoznavanje čitatelja s mogućnostima digitalnog pripovijedanja, transmedijalnosti, modelima razvoja publike i primjerima dobre prakse iz europskih baštinskih ustanova. Publikacija je namijenjena ponajprije djelatnicima baštinskog sektora kreativne industrije, odnosno AKM (arhivi, knjižnice, muzeji) zajednici te stručnjacima koji pripremaju projekte namijenjene publici (korisnicima i posjetiteljima). Priručnikom se doznaje kako u virtualnom okruženju što uspješnije komunicirati o baštini iz repozitorija AKM ustanova, a uz pomoć primjene inovativnih digitalnih alata.U okviru privremenog postava Aule znanosti postavljenje izložbaautorica(Filozofski fakultet Osijek). Riječ je o prikazu digitalnih kolaža obilježenih motivima Sci-Fi svijeta, kontrasta, različitosti i ekscentričnosti.Posebno zanimanje publike ostvarila je radionicaTehnike suočavanja sa strahom autorica(Medicinski Fakultet Osijek, KBC Osijek),(Fakultet za dentalnu medicinu Osijek, KBC Osijek),(Medicinski fakultet Osijek) koja se održala u 16 sati u dvorani Vladimira Preloga, a prenošena je uživo na društvenim mrežama Kreativne riznice. Strah je jedna od osnovnih emocija. Brojne životne situacije dovode do pojave straha. Trenutačno smo u situaciji epidemije virusom COVID-19. Epidemija virusom dovela je do epidemije straha te su na radionici prezentirane tehnike suočavanja sa strahom i njegova nadvladavanja.Scensko uređenje projekta Kreativna riznica ove su godine autorski potpisali i predstavili(Hrvatsko narodno kazalište). Privremeni postav scenskog uređenja naslovljen je nazivom Autorski ogled, a za trajanja Kreativne riznice instalacija je postavljena u Auli znanosti Ekonomskog fakulteta u Osijeku. Autorski ogled usmjeren je na popularizaciju autora u kreativnoj industriji, a u njegovoj realizaciji uporabljena su dvostrane plohe na čijim se licima nalaze zrcala dok se na naličjima je oglašavaju idejna rješenja sudionika Kreativne riznice. Dvosmjernost instalacije uspostavljena je interaktivnom scenografijom koja naglašava dijalošku formu projekata nastalih u svim sektorima kreativne industrije te upućuje na međusobnost “ogledanje” autora I posjetitelja.U 17 sati upriličeno je javljanje uživo iz Aule znanosti Ekonomskog fakulteta u Osijeku, a u prijenosu uživo na društvenim mrežama te na mrežnom mjestu Kreativne riznice izjave su dali članovi. Dekan Ekonomskog fakulteta, prof. dr. sc.naglasio je simboličnost ovogodišnje krovne teme Kreativna sila pod kojim se ističe, između ostalog, kako su znanje i kreativnost generatori napretka, a u izravnoj su vezi s obrazovanjem svih članova društva. Predsjednica uprave Kreativne riznice, prof. dr. sc.osvrnula se na važnost naslova jer su naslovi nerijetko slogani, odnosno, označavaju cilj određenog programa. Prema njezinim riječima, Kreativna riznica svojim naslovima poziva teoretičare i praktičare poziva na unaprjeđivanje znanstvenih i stručnih tema kojima se doprinosi uspostavljanju kreativne industrije u Republici Hrvatskoj. Predsjednica Programskog odbora, izv. prof. dr. sc., uočila je kako su ograničenja prouzrokovana COVIDOM-19 unaprijedila tehničku podršku Kreativne riznice te time i ovladavanje digitalnim komunikacijama kojima se izravno komunicira s publikom i posjetiteljima, ali se istodobno skrbi o njihovoj sigurnosti.Nakon javljanja uživo u Auli znanosti Ekonomskog fakulteta održan je solistički koncert(violina) i(violina) pod mentorstvom(Glazbena škola Franje Kuhača Osijek). Koncert se uživo prenosio na društvenim mrežama Kreativne riznice, a mladi su glazbenici potvrdili kako je komorna glazba izvor i početak glazbenog stvaralaštva jer se glazba stvarala ili izvodila u manjim ili većim skupinama od najranijih vremena sve do danas. Violinističkim crticama predstavljen je komorni sastav, duo violina koji je izveo glazbu skladanu upravo za taj instrument. Program je sadržavao skladbu(Duo u F duru za dvije violine 1. stavak – Allegro),(Koncertni capriccio na temu Nordijskih melodija za dvije violine) te skladbu(Ples za violinu solo).Mirjam Milas (nezavisna profesionalka) u 17:30 predstavila je projekt. Na predstavljanju koje se održalo u dvorani Vladimira Preloga okupio se ograničeni broj posjetitelja koji je besplatne, digitalne ulaznice preuzeo preko programske podrške Eventbrite, a za udaljene posjetitelje osiguran je prijenos uživo dostupan na društvenim mrežama Kreativne riznice. Mirjam Milas razložila je osnovne elemente projekta proizvođačke organizacije ECOGOS (Eco gospodarstva Slavonije) kao i indikatore koji upućuju kako analiziranom projektu na njegovom putu do tržišne prepoznatljivosti i ostvarenju zadanih ciljeva nedostaje vizualni identitet. U nastavku izlaganja pojasnila je što je vizualni identitet, tko ga kreira, sastavnice procesa nastanka vizualnog identiteta, elemente koji sačinjavaju vizualni identitet kao i poruke koje se njime priopćavaju tržištu.Radionica Primijenjena umjetnost u izradi suvenira autorica(Televizija Slavonije i Baranje) održala se u 18:30 pred ograničenim brojem posjetitelja koji su besplatne elektroničke ulaznice preuzeli preko programske podrške Eventbrite, a za udaljene je posjetitelje pristup radionici osiguran prijenosom uživo na društvenim mrežama Kreativne riznice. Autorice su radionicu prilagodile izradi suvenira za predstojeće adventsko razdoblje te su prikazale proces izrade suvenira oblikovanih uporabom široko dostupnih materijala.Dubravka Pađen Farkaš (Gradska i sveučilišna knjižnica Osijek), Dražen Jerabek (Jerabek studio) u Auli znanosti Ekonomskog fakulteta u Osijeku prikazali su radionicu Kamishibai tehnika za kreativce u obliku privremenog postava javnog dostupnog digitalnim mrežama Kreativne riznice. Autorski dvojac Dubravka Pađen Farkaš i Dražen Jerabek u svojoj radionici teorijski i praktično predstavljaju japansku kazališnu tehniku kamishibai. Temeljna odlika tehnike kamishibai njezina je prilagođenost pripovijedanju priča potpomognuta vizualnim sadržajima. Ujedno je riječ o lako prenosivoj kazališnoj scenografiji koja se uspješno prilagođava multimedijskim prezentacijama te potiče razvoj kreativnih potencijala svih dobnih skupina pri ostvarivanju vrhunskog umjetničkog izričaja. Teorijska prezentacija kazališne tehnike kamishibai oprimjerena je slikovnicom "Kvakač" koju su autori izlaganja objavili 2020. godine u izdanju naklade Sipar d. o. o.Retrospektivna izložba keramike Snaga zemlje autorice Biserke Orešković tijekom drugog dana Kreativne riznice prikazivana je tijekom dana kao privremeni postav u Auli znanosti Ekonomskog fakulteta u Osijeku. Izložba obuhvaća veći broj kreativnih ciklusa suvremene osječke umjetnice Biskere Orešković. U autoričinom umjetničkom radu kritičari prepoznaju iskustva stečena u kemijskoj industriji koja dovode do eksperimentiranja s materijalima čime ostvaruje jedinstven autorski izričaj. Tematske cjeline prikazane na izložbi čine apstraktne skulpture, zdjele i vaze.Završni programski sadržaj drugog dana Kreativne riznice prenosio se uživo na društvenim mrežama te na mrežnom mjestu Kreativna riznica. U razgovoru iza scene izravno su se obraćali članovi Organizacijskog odbora i u dijalogu s Anom Mitar (nezavisna profesionalka) prenosili su svoja iskustva u organizaciji Kreativne riznice. Pratitelji društvenih mreža doznali su o organizacijskim izazovima protekla dva dana Kreativne riznice, izazovima s kojima se organizatori susreću, posjećenosti pojedinih programskih sadržaja te načinima nastajanja programskih sadržaji najneobičnije Kreativne riznice.