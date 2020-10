Odjelu za matematiku Sveučilišta J. J. Strossmayera

GAMMA (GAMe based learning in MAthematics)

Hrvatske, Finske, Nizozemske i Grčke

Partneri na projektu su:

digitalnim tehnologijama

Tekst: Mirela Jukić Bokun

odobren je projekt pod nazivomu okviru Erasmus+ programa u liniji Ključna aktivnost 2: Strateška partnerstva u području obrazovanja i osposobljavanja (KA201). Realizacija projekta započinje 1. listopada 2020., a njegova vrijednost je 287.376,00 eura.U okviru ovog projekta planirana je suradnja sveučilišta i škola izna razvoju metodičkih materijala za nastavnike matematike s fokusom na učenju baziranom na digitalnim igrama.- Elektrotehnička i prometna škola Osijek, Hrvatska- Amsterdam University of Applied Sciences, Faculty of Education, Nizozemska- Satakunta University of Applied Sciences, Finska- National and Kapodistrian University of Athens, School of Philosophy, Department of Educational Studies, Grčka- First Senior High School of Peristeri Athens, Grčka- Porin Lyseon lukio General Upper Secondary School, Finska- Srednja škola Markantuna de Dominisa Rab, Hrvatska- Agencija za odgoj i obrazovanje, HrvatskaIdeja projekta je, u vremenima u kojima su STEM vještine potreba, iskoristiti učeničku povezanost su cilju prezentacije nastavnih sadržaja matematike na zanimljiv i učenicima aktualan način. Glavni cilj projekta je razvoj priručnika za nastavnike i scenarija poučavanja baziranih na učenju kroz igru za određene nastavne teme koje se javljaju u kurikulumima matematike za učenike u dobi 14-18 godina, u svim projektnim zemljama. Nadamo se da ćemo razvojem kvalitetnih metodičkih materijala potaknuti nastavnike na primjenu digitalnih igara u poučavanju matematičkih tema, što će učenicima omogućiti lakše savladavanje gradiva i ukazati im na važnost STEM-a. Dugoročno, nadamo se da ćemo na ovaj način navesti učenike da biraju studije u području STEM-a.