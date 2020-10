7 od 7

Bilo je dobro. Išao sam malo slabiju vježbu, start 5.8, da se malo ufuramo u natjecanja, jer nisam natjecao godinu dana. Napravio sam jako dobro, očekivano, a u nedjelju u finalu idemo jaču vježbu, 6.2 i napasti zlato

Tin Srbić

Filip Ude

Robert Seligman

Nakon duge stanka od 7 mjeseci nenastupanja, svi smo jedva čekali da počne sezona, barem neko natjecanje i evo, bilo je uspješno danas u kvalifikacijama. Napravio sam dobru vježbu, jednu trening vježbu, ništa posebno. Sutra samo da ponovim isto i ja ću biti zadovoljan

Filip Ude

Iskreno, jako me bilo trema. Nisam natjecao od veljače pa sam bio poprilično nervozan. Prije vježbe sumnjao sam u pola elemenata i s obzirom da sam išao predzadnji i vidio ocjene drugih, razmišljao sam da li da izbacim ili ne element na jednoj hvataljci, ali onda je trener Mađarević rekao da ne kalkuliram, da sam dobro trenirao i da je to lagana vježba za mene. I odradio sam. Doduše, s nekih pogreškama, malim širenjima nogu, ali to sve mogu popraviti sutra. Sretan sam što smo i Filip i ja ušli u finale, da nismo bez veze ovdje došli. Sutra će se barem netko od nas, ako ne i obojica, domoći postolja

Tijana Korent

Bilo je OK, nisam baš skroz zadovoljna, ali s obzirom na sva događanja ove godine i činjenicu da nismo imali natjecanja i da još uvijek nisam potpuno u formi, zadovoljna sam ulaskom u finale. U njemu se jedino nadam popraviti izvedbu skokova, ponovno ću skakati premet sklonjeni 180° i Jurckenko 360°

7 osiguranih finala

367 finala

Tekst i foto: Kristina Leovac/Hrvatski gimnastički savez

! Hrvatska reprezentacija u sportskojimala je stopostotan kvalifikacijski dan na. Šestero naših predstavnika izborilo je sedam finala –na preskoku,na tlu i gredi,na gredi,na konju s hvataljkama, tena preči borit će se sljedeća dva dana za medalje u Mađarskoj.Aktualni viceprvak svijeta i Europe na preči, bio je najbolji u kvalifikacijama i sa 14.300 izborio nedjeljno finale.– kratko je poručiosutrašnje finale konja s hvataljkama osigurao je sa 2. ocjenom kvalifikacija (14.650), asa 3. (14.450).– najavio je– poručio je Seligman.Uz Udea i Seligmana u subotnjem finalu nastupiti će ii to nakon 6. mjesta (13,275) u kvalifikacijama preskoka.Dvostruko finale u nedjelju imati će Christina Zwicker koja je bila 3. na gredi (12.550) i 5. na tlu (12.000), a finale grede 5. mjestom osigurala je i Tina Zelčić (11.750).Podsjetimo, SK u Szombathelyju prvi je međunarodni turnir u kalendaru Svjetske gimnastičke federacije nakon čak 7 mjeseci.Rezime današnjeg dana za Hrvatsku je– 3 sutra (Ude, Seligman i Korent), 3 u nedjelju (Srbić, Zelčić i Zwicker dva).Hrvatska je do Szombathelyja imala ukupnosvjetskih kupova. Danas se ta brojka popela na 374. Vidjet ćemo koliko će reprezentacija u sljedeća dva dana popraviti brojku o dosadašnje 134 medalje na svjetskim kupovima...