Završeni su radovikoji su predstavljeni na današnjoj, završnoj konferenciji projekta.Riječ je o investiciji u školsku infrastrukturu vrijednoj, od čega je 60% sufinancirano sredstvima Europske unije.Škole su realizacijom ovih projekata prešle izte će godišnja ušteda za toplinsku i električnu energiju iznositi od 53 do 58%. Za OŠ Vijenac to znači godišnju uštedu na energentima od, dok se u OŠ Mladost uštede penju i do čakRadovi su obuhvatili zamjenu vanjske stolarije, rasvjete i stare toplinske podstanice, izolaciju vanjskih zidova i ravnog krova, ugradnju termostatskih ventila i glava, te ugradnju sustava ventilacije zgrada, kao i sustava daljinskog očitavanja potrošnje energije i vode s mogućnošću spajanja na ISGE.Zamjenik gradonačelnika Osijekakazao je tom prigodom: „“.Ravnateljica OŠ Vijenaci ravnatelj OŠ Mladostnaglasili su kako je ovaj projekt za njihovevelika stvar jer su osim kompetencija učitelja i opremljenosti škole, sam prostor i ambijent za učenje jako važni za odgoj i obrazovanje djece. Nakon energetske obnove učenici dviju škola imat će ugodnije ozračje a samim time i bolje rezultate.Uz obnovu ove dvije škole, Grad Osijek izradio je i projektnu dokumentaciju za energetsku obnovu, za koje Grad iščekuje novi javni poziv. Kako smo već pisali , Grad Osijek do sada je za energetsku obnovu prijavio(pet škola, tri vrtića i dvije zgrade Športskih objekata), čija je ukupna vrijednost. Uz to, kroz projekte prekogranične suradnje obnovio je jednu osnovnu školu, izgradio jedan dječji vrtić, te izradio projekte za obnovu još pet zgrada i jednog vrtića, ukupne vrijednosti 15,7 milijuna kuna. Time će Grad u energetsku obnovu svojih javnih ustanova za društvene djelatnosti, osobito za odgoj i obrazovanje, ukupno uložiti