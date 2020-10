Potočnica i Latica

Tekst: Osijek031.com

Foto: Osijek.hr

Završeni su radovi energetske obnove dječjih vrtića. Riječ je o investiciji u predškolsku infrastrukturu vrijednoj nešto manje od, od čega je 60% sufinancirano sredstvima Europske unije, dok je Grad Osijek izdvojioRealizacijom ovih projekata oba objekta prešla su iz G i E u energetski razred C te će godišnja ušteda zaenergiju iznositi od 65 do čak 72%. Za DV Latica to znači godišnju uštedu na energentima od, dok se u DV Potočnica uštede penju i doZamjenica gradonačelnikaizvijestila je kako je projekt obnove vrtića trajao, te obuhvatio zamjenu dijela vanjske stolarije, rasvjete i starog kotla za grijanje, izolaciju vanjskih zidova i ravnog krova, ugradnju termostatskih ventila i glava, ugradnju sustava ventilacije zgrada, kao i sustava daljinskog očitavanja potrošnje energije i vode s mogućnošću spajanja na ISGE, a nov je i sustav led rasvjete.Osim ovih objekata,izradio je i projektnu dokumentaciju za energetsku obnovu, te za jednu osnovnu školu i sportski objekt () za koje se čekaju novi javni pozivi na koje će se Grad Osijek kao vlasnik i osnivač prijaviti.Gamoš je dodala i kako će se u okviru projekata energetske obnove sutra (petak) održati završna konferencija za. U okviru ovog kruga prijava koje su bile prije dvije-tri godine, tu su još Dza koje je sva projektna dokumentacija završena, aplicirano je na Fondove, odobrenja su stigla, a realizirat će se tijekom iduće godine.Grad je do sada za energetsku obnovu prijavio(pet škola, tri vrtića i dvije zgrade Športskih objekata), čija je ukupna vrijednostUz to, kroz projekte prekogranične suradnje obnovio je jednu osnovnu školu, izgradio jedan dječji vrtić, te izradio projekte za obnovu još pet zgrada i jednog vrtića, ukupne vrijednosti. Time će Grad u energetsku obnovu svojih javnih ustanova za društvene djelatnosti, osobito za odgoj i obrazovanje, ukupno uložiti 81 milijuna kuna.