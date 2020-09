Nogometni klub Osijek

Tekst: NK Osijek

Foto: Matej Volarević, Dino Spaić/Foto-arhiv031

donio je odluku da ćeiz prošle sezone (2019/20) imatina tribine Gradskog vrtaove natjecateljske godine (2020/21). Pritom će svaki pretplatnik pri ulasku na stadionsvoju prošlosezonsku godišnju iskaznicu. Onaj tko je, eventualno, izgubio spomenutu iskaznicu imat će mogućnost ponovnog printanja po cijeni odza pretplatnike odnosi se na sveu kojima će NK Osijek biti domaćin do. To vrijedi u slučaju da HNS ostane pri odluci da se igra pred gledateljima , kojima će povratak na tribine biti omogućen od. Na ovaj način naš prvoligaš želi nagraditi svoje stalne navijače za vjernost i dati im prednost u odnosu na ostale.Podrazumijeva se i da će postojati mogućnost, osim za, za koju je već ispunjen kapacitet maksimalnim brojem pretplatnika. Cijene za pojedinačne ulaznice će ostati nepromijenjene u odnosu na dosadašnje razdoblje, a članovii dalje će imatiŠto se tiče publike, definitivno će se i nadalje morati, pa za svaku tribinu vrijedi pravilo popunjavanja. Konkretno, kao i do sada, kada se ograničeno popuni Istok, gledatelji će se usmjeravati na. To znači da će prednost imati oni koji ranije dođu do Gradskog vrta, odnosno treba napomenuti kako red i sjedalo na godišnjoj ulaznici. Po potrebi će se otvarati i, a s obzirom na to kako je trenutnodolazak gostujućih navijača, publika će se moći, ako zatreba, usmjeravati i na Sjever.Da zaključimo, prodaje godišnjih ulaznica za ovu sezonu, barem u jesenskom dijelu, a što se tiče proljetnog nastavka, sve će (ponovno) ovisiti o situaciji s pandemijom Covid-19.