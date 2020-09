Hrvatskog nogometnog saveza

18. rujna

povratak gledatelja

zadovoljavanje nekoliko uvjeta

HT Prve lige, Hrvatskog nogometnog kupa, 2. HNL te Prve HNL za juniore, kadete i pionire

ograničenog broja gledatelja

30 posto kapaciteta

neće biti

oštivanje

nacionalni stožer civilne zaštite te Ministarstvo turizma i sporta.

bez gledatelja

50 osoba

30 osoba

Tekst: HNS

Foto: Matej Volarević/Foto-arhiv031

Izvršni odbordonio je odluku da se oddopustina utakmice pod okriljem Hrvatskog nogometnog saveza, uzkako bi se osigurala maksimalna zaštita gledatelja i svih aktera u kontekstu pandemije virusa SARS-CoV-2.Na utakmicamabit će omogućen dolazak, i to dosvake tribine odnosno lože stadiona. Na utakmicamaomogućen dolazak gostujućih navijača.Klub domaćin obvezan je svaku utakmicu organizirati u skladu s aktualnim mjerama nadležnog lokalnog stožera civilne zaštite, a organizacija utakmica treba se provesti uz psvih propisanih epidemioloških mjera (održavanje razmaka između gledatelja, osiguranje uporabe dezinficijensa itd.)Prilikom donošenja ove odluke, Izvršni odbor HNS-a uzeo je u obzir stajalište Uefe koja će dopustiti povratak ograničenog broja gledatelja na utakmici Superkupa, kao i činjenicu da se epidemiološka situacija značajno razlikuje od županije do županije. Upravo zbog toga neće biti omogućen dolazak gostujućih navijača.S odlukom su upoznatiU slučaju nepridržavanja mjera, osobito razmaka između gledatelja ili prekoračenja broja gledatelja, povjerenik natjecanja ovlašten je donijeti odluku da klub domaćin igra utakmiceAko nadležni lokalni stožer civilne zaštite zabrani dolazak gledatelja određenom klubu domaćinu, na utakmicama HT Prve lige dopušteno je prisustvokluba domaćina, a na utakmicama 2. HNLkluba domaćina, pod uvjetom da je to u skladu s epidemiološkim mjerama koje vrijede u tom gradu ili županiji.Odluka se primjenjuje od 18. rujna 2020. godine.