Urbana aglomeracija grada Osijeka

3.61 kilometar

biciklističkih staza

Bilju i Tenji

biciklističko-pješačke staze

bolju povezanost

udobniju i sigurniju vožnju

4 metra

odbojna ograda

Kvalitetnija povezanost i s javnim gradskim prijevozom

Došli smo do kraja ovog projekta u okviru naših integriranih teritorijalnih ulaganja realizacijom radova u predviđenom vremenskom roku. Tako smo kompletnu infrastrukturu biciklističkih staza prilagodili Pravilniku o biciklističkoj sigurnosti, a upravo je to ono što nas je u svemu vodilo – da Osječankama i Osječanima, stanovnicima našeg sportskog grada, omogućimo sigurnije sudjelovanje u prometu korištenjem ovog prirodnijeg, ležernijeg i zdravijeg prijevoznog sredstva na dva kotača

Žana Gamoš

Biciklističke staze grada Osijeka bit će još prometnije

Kroz projekt smo rekonstruirali dvije dionice biciklističko-pješačkih staza: 2 kilometra na Tenjskoj cesti i 1.61 kilometar ovdje na Biljskoj. U okviru ovog ITU mehanizma je u urbanoj aglomeraciji Osijek prijavljeno otprilike 40 kilometara biciklističkih staza, a nadamo se kako ćemo i u idućem programskom razdoblju imati mogućnost prijaviti daljnju obnovu i izgradnju nove biciklističke infrastrukture, posebno prema svim izlazima iz grada

Srećko Kukić

Bicikl je postao poželjno prijevozno sredstvo, stoga smo paralelno s ovim projektom, počeli s realizacijom projekta E-mobilnost grada Osijeka, u okviru kojega uređujemo sustav javnih bicikala koji će omogućiti 175 bicikala za korištenje u našem gradu

45 kilometara biciklističkih staza

O projektu

Tekst i foto: Marko Mandić

Pročitajte i..

od sad je bogatija zaobnovljenihprema. Naglašeno je to na otvorenjuna Biljskoj cesti, koja sad uz još, nudisvim biciklistima. Naime, uz to što je na većem dijelu proširena nai što je uz prometnu Biljsku cestu postavljenakoja štiti bicikliste od izlijetanja vozila, velika novost je moderna javna rasvjeta koja se pali na senzore kako ne bi bila bespotrebno uključena ako nema prometa.– rekla je na otvorenju, osječka dogradonačelnica, naglašavajući kako je u svemu tome omogućena i kvalitetnija povezanost svih sudionika biciklističkog prometa s osječkim javnim gradskim prijevozom.– otkrio jeiz Upravnog odjela za programe Europske unije Grada Osijeka, dodajući kako su na Biljskoj cesti uređena i dva pješačka prijelaza, kao i dva prijelaza za poljoprivredne strojeve, koji do sada nisu bili prisutni na ovoj dionici. U tom kontekstu, Kukić je ukazao i kako je dobra vijest što Općina Bilje nastavlja s rekonstrukcijom ostatka ove biciklističko-pješačke staze, a dovršetak tih radova se može očekivati do kraja ove godine.”, zaključio je naposljetku Kukić, zadovoljan što će ukupnona području grada Osijeka od sada biti još prometnije.Projektom Biciklističke staze grada Osijeka predviđena je rekonstrukcija dvije biciklističke staze na području grada Osijeka, na dionicama Biljska cesta i Tenjska cesta, ukupne dužine 3,61 km. Cilj intervencije na Biljskoj cesti, dužine 1.61 kilometara, prilagodba je postojeće biciklističke infrastrukture zakonskim zahtjevima, kako bi se povećala sigurnost biciklista na dionici Osijek – Bilje, te omogućila fleksibilna veza prema linijama javnog prijevoza u Gradu Osijeku. Na Tenjskoj cesti predviđa se rekonstrukcija postojeće biciklističke staze u duljini od 2,004 m s ciljem dugotrajnog uređenja i poboljšanja stanaj biciklističke staze bez izmjene tehničkih elemenata, osiguranja sigurnosti, stabilnosti i trajnosti te povećanja sigurnosti prometa.Ukupna vrijednost projekta, čiji je nositelj Grad Osijek, iznosi 3.916.147,84 kune, od čega je iznos sufinanciranja Europske unije 3.271.042,58 kuna. Projekt traje 24 mjeseca, od 3. rujna 2019. do 3. rujna 2021., a sufinancirane je iz Europskog fonda za regionalni razvoj EU.