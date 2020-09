sječa knezova

NK Osijek

Alen Petrović

razišao s klubom

25 godina života

Nenad Bjelica

kompletno vođenje

Alen Petrović

Nogometnim klubom Osijek

Igor Galić

Nije uopće upitan doprinos Alena Petrovića u jačanju i stvaranju stabilnog i ambicioznog NK Osijek. Naprotiv. Uostalom, o tomu vjerojatno najbolje svjedoče i rekordni transferi koje smo u posljednje vrijeme ostvarili sa Šutalom i Marićem. Utisnuo je, dakle, svoj značajan pečat u sve što smo dosad zajednički napravili i na tome mu se, u ime Kluba, iskreno zahvaljujem. Alen je bio igrač Osijeka, njegov kapetan, u dva navrata i sportski direktor, to se zasigurno mora vrednovati i želim mu puno sreće i uspjeha u svemu što će ubuduće raditi

Iznimno sam ponosan na sve što sam u Osijeku napravio u posljednje četiri i pol godine. Na neki način sam aktivno sudjelovao u dovođenju Mađara u ovaj projekt zajedno s Ivanom Meštrovićem . Jedva čekam da se ostvari taj kapitalni projekt izgradnje novog stadiona u koji će biti utkan i moj barem mali doprinos.



Sjećam se na što je Klub izgledao, kao i momčad, kada smo došli 2016. Napravili smo veliki posao i iskorak, vratili NK Osijek u vrh hrvatskog nogometa . Prošle sezone bio nam je zacrtan plasman u finale Kupa i osvajanje drugog mjesta u Ligi. Nažalost, iz raznih razloga nismo u tome uspjeli. Osobno sam ponosan i na moje ulazne transfere, kao i na one izlazne. Prodavali smo igrače za vrlo visoke iznose, a to sam si zadao kao obvezu i cilj kada sam dolazio jer sam bio iziritiran transferima prije toga za vrlo male iznose.



Rezultatski smo ostvarivali ciljeve koji su nam bili zadani, stalno smo igrali Europu i bili među četiri najbolje momčadi u HNL-u. Uz proračun kojega smo imali nije bilo realno „ skinuti “ Dinamo s trona, no postali smo konkurentni Rijeci i Hajduku, a za Osijek se čulo i u europskim razmjerima.



Volim ovaj grad, u njemu živim, bilo mi je zadovoljstvo raditi u svom klubu i sudjelovati u njegovom zasigurno najboljem razdoblju. U Osijeku mi je igrao i otac Ivo, bio sam kapetan momčadi dok sam igrao, a kao sportski direktor živio s Klubom i za njega 24 sata dnevno, bez godišnjih odmora.



Zahvaljujem doslovno svima, posebice Ivanu Meštroviću i Lorincu Meszarosu , kao i svim suradnicima u Upravi, svim trenerima s kojima sam iznimno korektno surađivao, igračima, klupskim djelatnicima, navijačima, Kohorti, medijima… bilo je to zaista za mene sjajno iskustvo. Splet je okolnosti takav, ostajem Osijekov navijač i živim za uspjeh svoga kluba te mu želim svu sreću. Utkao sam 25 godina svoga života u NK Osijek i ne mogu osjetiti prema njemu ništa drugo nego ljubav. Klub ostavljam u dobrom stanju s ekipom koja se do posljednjeg trena borila za Ligu prvaka s igračima koji svaki može ostvariti lijep transfer i za sebe i za klub. Nasljednicima želim puno sreće, a sada ću se jedno vrijeme odmoriti i posvetiti obitelji

Tekst: Osijek031.com

Foto: Ivana Mandić/Foto-arhiv031

Započela je „“ u: Dosadašnji sportski direktor Bijelo-plavihsporazumno seu kojemu je proveo Kako smo već pisali , novi trener bijelo-plavih,, preuzeo jesportske politike kao menadžer engleskog tipa s potpunom autonomijom u izboru najbližih suradnika.Nakon svog drugog mandata na mjestu sportskog direktora Bijelo-plavih,sporazumno je dogovorio raskid suradnje s. No, Petrović je učinio dosta na svojoj dosadašnjoj poziciji i klub mu se na svemu zahvaljuje. Direktorje u priopćenju istaknuo:“.Petrović je u svojoj izjavi sažeo ono što je smatrao najvažnijim u proteklom razdoblju.“.