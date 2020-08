istinitog informiranja građana

Foto: Cacan/Foto-arhiv031

Radii stvaranja cjelovite slike u javnosti, dužan sam reagirati natvrdnje župana Ivana Anušića da jeodgovoran za najezdu komaraca, dok ostatak općina i gradova unutar Osječko-baranjske županije (uz nekoliko iznimaka), odnosno. Grad Osijek jedina je jedinica lokalne samouprave koja u potpunosti provodi tretmane komaraca prema preporukama: od larvicidnih do adulticidnih tretmana, i sa zemlje i iz zraka. To su lako dostupne i provjerljive činjenice.Anušićeva izjava da je odgovornost zbog najezde komaraca ,,'' - u potpunosti je suprotna s realnom situacijom na terenu. Župan, dakle,s činjenicama, stoga ih želim javno iznijeti.Naime, tijekom 2020. godine, zaključno s danom 24. kolovoza, Zavod za javno zdravstvo Osječko-baranjske županije izdao je Gradu Osijeku ukupno 27 preporuka za larvicidne i adulticidne tretmane na području Grada Osijeka, na ukupnoj površini od. Grad Osijek odradio je apsolutno sve preporuke, osim jedne izdane za larvicidni tretman na području Halaševa, a koja je zbog izrazito nepristupačnog terena djelomično odrađena. Za sve preporučene, odnosno provedene tretmane u 2020., Zavod za javno zdravstvo Osječko-baranjske županije dao je Gradu Osijeku pozitivno mišljenje! Za ove tvrdnje posjedujemo dokaze, tako da je županovo nesnalaženje lako provjerljivo.Posebno je čudno takvo županovo nesnalaženje uzmemo li u obzir da cijelim sustavom kontrole komaraca na području grada Osijeka i Osječko-baranjske županije upravlja Zavod za javno zdravstvo Osječko-baranjske županije – pod nadležnošću upravo župana Anušića. Radi se, konkretno, o monitoringu, procjeni stanja, izdavanju preporuka za tretmane, praćenju izvođača na terenu, kontroli učinkovitosti i stručnome nadzoru.Anušić - umjesto da je kontrolirao, kako je i obećavao, što rade gradovi i općine u ''njegovoj'' županiji te pridržavaju li se preporuka Zavoda – prebacuje odgovornost na druge, i to baš na Grad Osijek koji je kao investitor u cijelosti i na vrijeme, dakle još u siječnju,propisane Zakonom o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti i Strateškim smjernicama kontrole komaraca u Osječko-baranjskoj županiji 2019.-2024.Ponavljam, Grad Osijek jedini u Osječko-baranjskoj županiji provodikomaraca, o čemu svjedoče brojni dokumenti. Ukoliko je župan zainteresiran, rado ćemo mu ih proslijediti na proučavanje. Ovako ostavlja dojam da namjerno obmanjuje javnost, slično kao i kada poziva na '''', koje smo četiri puta podigli tamo gdje nam zakon dozvoljava.Do današnjega dana u 2020., Grad Osijek uložio jeu larvicidne i adulticidne tretmane komaraca na površini od. Od toga je sedam larvicidnih tretmana na površini odu vrijednostiadulticidnih tretmana -sa zemlje na površini odu vrijednostii četiri iz zraka na površiniu vrijednosti. Trošak usluge monitoringa i stručnog nadzora Zavoda za javno zdravstvo Osječko-baranjske županije bio je. Prema tome, u kontrolu komaraca na području Grada Osijeka u 2020. ukupno smo do sada uložiliPozivam župana da na isti, transparentan način pokaže javnosti koliko su preporuka od Zavoda za javno zdravstvo zaprimile ostale općine i gradovi u Osječko-baranjskoj županiji te što su učinile, kako i koliko su tretirale, osobito jer je je bio najavio da će kontrolirati pridržavaju li se Strategije borbe protiv komaraca. Temeljem te iste Strategije najavio je i osnivanje Javne ustanove koja će se baviti isključivo problemom komaraca. Niti je osnovao ustanovu niti je u stanju kontrolirati gradove i općine u svojoj nadležnosti. Nažalost, ispada da je u stanju širiti dezinformacije i prebacivati odgovornost na druge.Grad Osijek, kako smo već i najavili, nastavlja s tretmanima komaraca na području Osijeka. Prema preporukama Zavoda za javno zdravstvo Osječko-baranjske županije,izvode se adulticidni tretmani komaraca sa zemlje u cijelome gradu. Dana 24. kolovoza tretira se 2000 ha površine istočnog dijela grada, a 25. kolovoza 2000 ha površine zapadnog dijela grada. Pozivam sugrađane da izbjegnu nepotrebno izlaganje insekticidu, vozače na pojačani oprez kod nailaska na dimnu zavjesu, te pčelare da zatvore svoje košnice. U slučaju kiše i vjetra, tretmani će se provesti sljedećeg vremenski povoljnog dana. - priopćio je gradonačelnik