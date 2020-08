[24.08.2020. 15:04]

[24.08.2020. 13:02]

Ivan Anušić

Ako netko misli da će Osječko-baranjska županija preuzimati komunalnu dužnost i obvezu koju po zakonu imaju lokalne jedinice samouprave, on je pogriješio. To smo prošle godine napravili da bi pomogli građanima i stanovnicima županije, nadajući se da će načelnici i gradonačelnici shvatiti ovu priču ozbiljno i da neće dopustiti da se ponovi ono što se dogodilo prošle godine, no sad se to ponovno događa. Osječko-baranjska županija je prošle godine napravila sve, potrošila je vlastite novce na ono što nije njihova obveza, no ove godine to neće raditi pa neka se izvole gospoda načelnici i gradonačelnici brinuti o svojim mještanima i neka tretiraju komarce od prvog mjeseca kako je strategijom definirano

Tekst: Osijek031.com

Foto: Cacan/Foto-arhiv031

Obzirom na ogroman broj komaraca koji su ovih dana preplavili Osijek, osječko-baranjski župandao je izjavu za medije u kojoj je pojasnio stav županije po tom pitanju.Anušić je podsjetio kako su prošle godine, kada smo imali, morali intervenirati i. Vlada je tada intervenirala s, aje OBŽ izdvojio iz svojih proračunskih sredstava, dakle prekoutrošenih na suzbijanje prošlogodišnje neizdržive najezde komaraca.Obzirom da su se općine i gradovi na području županije našli u situaciji da ses komarcima, OBŽ je preuzeo obvezu koordinacije gdje su tražili da sve općine i gradovikoju je OBŽ donio, a u kojoj je točno definirano što se mora raditi kako se takav problem s komarcimaU siječnju ove godine u zgradi županije tako je održana koordinacija s načelnicima općina i gradova na kojoj su upozoreni kako je potrebnos larvicidnim tretiranjem na temelju preporuka i monitoringa županijskog Zavoda za javno zdravstvo.To što ovih dana imamo sličnu situaciju kakva je bila prije godinu dana, Anušić smatra da je posljedica toga što općine i gradovisvoj posao kako treba. Posebno je optužio Grad Osijek koji traži krivce u okolnim općinama iako sam Gradsvoj posao. Anušić je upozorio da grad nije vršio onoliko aviotretiranja koliko je ZZJZ tražio u svojim preporukama niti su obavljali dovoljno tretiranja komaraca zaprašivanjem sa zemlje.“, zaključio je župan.