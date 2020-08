Nova Rupa

četvrtak, 20. kolovoza 2020.

Rovovsko stopalo

Kulturnog centra Osijek i Eurodoma

Anđelko Balaban

Josip Tomašević

Ivan Đunđa

Mario Papić

subotu 22. kolovoza 2020.

Gungula

Matilda Fatur

Sonja Domitrović, Duga Bavoljak

Laura Tandarić

Nova Rupa - 27. i 29. kolovoza

27. kolovoza 2020.

No Jazz Band

Milom Bauković i Davorom Dedićem

Dario Hlebm Vedran Zec i Damir Galeković Taban

U subotu 29. kolovoza kolovoz zaokružujemo s daškom američke ostavštine.

Red House Americana band

Goran Ilić-Goc

Robert Laić

Robert Jambrušić-Džebo

Program:

Četvrtak , 20. kolovoza 2020.

21:00 sat -

Subota , 22. kolovoza 2020.

21:00 sat -

Četvrtak , 27. kolovoza 2020.

21:00 sat -

Subota , 29. kolovoza 2020.

21:00 sat -

Pogledajte i..

Kao što je i obećano došlo je vrijeme za nove programe jer od ovog tjedna kreću još žešće svirke. Prvi koncert u sklopu novog glazbenog ciklusa "" očekuje nas u, grupei to od 21 sat na platou izmeđuOvaj autorski osječki rock-blues bend u svojim nastupima donosi eksplozivne i neopsihodelične gitarske dionice i snažan ritam popraćen bogatim i životopisnim riječima pjesama. Snimili su dva singla "Black hole" i "Put mračnog sjaja". Članovi sastava su dobro poznati ljubiteljima ove vrste glazbe u Osijeku, tako je na bubnjevima, na gitari i pratećem vokalu, bas gitaru u svoje ruke je uzeo, a glavni vokal jeDva dana poslije, u, na pozornicu ispred KC Osijek stupa zanimljiv jazz band -od 21 sat. Riječ je o energičnoj i živopisnoj mnogočlanoj "posadi" na čijoj su kontrolnoj ploči zvuci swinga, gypsyja ili kako oni to vole reći sve što je zvučno brazilsko. Dolaze iz Zagreba, a uskoro će proslaviti tri godine postojanja, dok je postava promjenjiva ovisno o vrsti svirke.Sastoji se od nekoliko djevojaka koje jazz glazbu vole više od uobičajene buke svakodnevnog života i koje su spremne žrtvovati svoje vrijeme i tišinu kako bi svirale istu. Posjetitelji će moći uživati u kontrabasu kojega svira, na saksofonu jesvira trubu, aje na udaraljkama.Drugi tjedan "Nove rupe" donosi malo dobrog starog jazza, američkog bluesa, ali i neizostavnog countryja. Tako, nastupa osječki sastavpredvođenna klavijaturama. Tu je jošsastavljen od iskusnih muzičara koji su već dugo na razne načine prisutni na sceni. Glavni fokus ovog sastava je američka tradicija prije svega Blues, Country i Rock'n Roll. Stoga možemo očekivati hitove Johnnyja Casha, Eddieja Cohrana, Chucka Berryja, Erica Claptona, Ryja Coodera, Toma Waitsa, Johna Hiatta i drugih majstora ove glazbe. Band svira vrlo energično istovremeno zadovoljavajući dva najvažnija segmenta, a to su dobra zabava i kvalitetna muzika za sladokusce.Članovi banda suglas, el. gitara (nastupa i kao jazz gitarista i pjevač, kompozitor, voditelj Međunarodnog etno jazz festivala u Karlovcu već 14 godina).bas gitara studijski glazbenik, producent. Sudjelovao je godinama u brojnim studijskim sessionima (Songkillers, Dino Dvornik -Nadahnuće i sl).je na bubnjevima. Svi muzičari svirali su u sastavu Songkillers, a neki kao recimo Laić i dvadesetak godina. Red House Americana band je sastav iskusnih i istinskih zaljubljenika u ovu glazbu i sigurno spada među najbolje bandove ovog tipa u Hrvatskoj. Svi koncerti počinju od 21:00 sat.Koncerti će se održati uz pridržavanje epidemioloških okvira propisanih od strane Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, pri čemu će se posjetitelje pozvati na pridržavanje svih propisanih mjera. Tijekom koncerta bit će osigurana sjedeća mjesta kao i ona za visokim stolovima, a posjetitelji će u prostor koncerta moći ući nakon izmjerene tjelesne temperature, potpisane evidencije o prisustvu te obavezne dezinfekcije ruku.grupa Rovovsko stopalojazz band GungulaNo Jazz BandRed House Americana band