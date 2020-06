Kulturnog centra Osijek i grada Osijeka

Prvog tjedna " Kulture u parku ", novog programa, kiša nas je zaobišla i donijela sunce koje nas je grijalo u jednom odgrada na Dravi, a nadamo se kako će se isti scenarij ponoviti i ovoga tjedna.Nakon tamburaškog orkestra "Strossmayer" Akademije za umjetnost i kulturu u Osijeku, jazza u izvedbi Rašić&Buhin Tria te odličnih filmskih naslova , došao je red na drugi dio programa.S događajima krećemo us nastupom jednog od najuglednijih hrvatskih pjevačkih zborova i zasigurno najpoznatijim ženskim zborom u Osijeku, naravno riječ je o. Pod dirigentskom palicom dr.sc.uživat ćemo odu krasnim ženskim vokalima u predivnom zelenom okruženju.Sljedećegočekuje nas program za one najmlađe. U suradnji spremijerno će se prikazati crtani film" (A Wizard's Tale) od 18:30h. Riječ je o čarobnoj obiteljskoj avanturističkoj priči koja prati mladog klinca imena Terry koji odluta u živopisno kraljevstvo Groovynham gdje se bori protiv zlog čarobnjaka Grumpa. Terry putuje Kraljevstvom kako bi čarolijom vratio sreću i pri tome pomaže princezi Dawn.Poslije toga sva su djeca pozvana sudjelovati u zanimljivoj potrazi!osmislili su program pun zanimljivih igara, mozgalica, zagonetki i izazova u igri nazvanoj "". Početak potrage planiran je za 20:00h gdje će kroz šetnju djeca upoznati naš predivni Park, a jež je za sve pripremio slatke nagrade.Nakon, uvjereni smo uspješnog pronalaska ježeve kućice, na scenu nastupa dječji zbor "", koji nakon turneje "", zagrijanih glasnica dolaze u Park kralja Petra Krešimira IV. od 21:00h., u goste nam dolazisa svojim bendom. Tako će Osijek "okusiti" i dobro poznati američki blues. Ovaj osebujni Amerikanac hrvatskog podrijetla može se pohvaliti kako je imao čast svirati skoji su ssvirali u sastavu. Svoj zajednički nastup su odradili na otvorenju Hendrixove izložbe u sklopu Rock n’ Roll Hall of Fame. Osim spomenutog Yogi je nastupio i kao prateći glazbenik na turnejama The Rolling Stonesa, Roberta Planta, Aerosmitha, AC/DC-a, Kissa, Lennya Kravitza, Linkin Parka i Korna. Posebno dobru suradnju ostvario je s Chris Cornellom, a na Woodstocku '99 svirao je i s Buckcherryem, a 1997. godine imao je čast zabavljati uzvanike privatne zabave ni više ni manje nego Mick Jaggera. U subotu će od 21:00h samo za nas izvesti neka od svojih najboljih djela sa svojih albuma koji su postali apsolutni hit!- Vokalni ansambl Brevis - koncert- Pazi se čarobnjaka (A Wizard's Tale) - premijera crtanog filma- Potraga za ježevom kućicom - kreativna igraonica za djecu- Osječki Zumbići - koncert- Koncert američkog glazbenika Yogija Lonicha