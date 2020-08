neugodno iznenadio

ograđen i zatvoren

Pješački most

Kopike ili ZOO vrta

nemaju drugih opcija

tri dana jahanja

njegovu obnovu

započeli i pripremni radovi

uklonjeni

Boris Piližota

fazama

neće biti stalno

Tekst i foto: Osijek031.com

Brojne Osječane ovih je danaprizor pješačkog mosta koji je bioza prijelaz s jedne na drugu stranu Drave.je najbrži način da se iz centra grada stigne do popularne osječke, no kada je on zatvoren građaninego uputiti se istočno prema cestovnom mostu ili zapadno prema kompi, što je u oba slučaja „“.Ono što je u cijeloj ovoj priči neobično jest to što iz gradske uprave nije stigla nikakva najava da će do zatvaranja mosta doći ovako rano.Zatvaranje pješačkog mosta vezano je uz, o čemu smo pisali prošlog mjeseca. Rekonstrukcija mosta trebala je započeti krajem kolovoza nakon što se održi osječki noćni polumaraton Sunset Run 2020 koji je na rasporedu 22. kolovoza, a čija trasa ide preko pješačkog mosta.U međuvremenu supa su tako s mostalokoti ljubavi, a potom i ukrasna rasvjeta, međutim nije bilo nikakve najave iz Grada da će most biti zatvoren za pješake tako brzo.Zamjenik gradonačelnika Osijeka, najavljujući radove, istaknuo je kako će oni ići u, što znači da mostzatvoren tijekom tri godine trajanja radova. No, u prvoj fazi, koja bi trebala trajati 90 dana, most će ipak biti zatvoren za promet pješaka obzirom da obuhvaća radove na čeličnoj konstrukciji.