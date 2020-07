upozoravalo

Tekst: Osijek031.com

Foto: Dubravka Kovačević

U posljednje vrijeme sve je više građanagradsku upravu nana, ona manja ali i ona ozbiljnija koja dovode u, izvještava Slavonska televizija No, postavljenadaje naslutiti kako radovi. Još ovog mjeseca počet će, a uslijedit će radovi na armiranobetonskoj konstrukciji, čeličnoj konstrukciji, na upornjacima, kao i oni ostali.Najprije će se mijenjati gornji priključni elementi, odnosno hvataljke za koju su pričvršćena čelična užad, njih ukupno 102. Mijenjat će se 100 metara vješaljki i dodati antikorozivna zaštita, a most će doživjeti temeljito čišćenje i sanaciju upornjaka. 50 armirano betonskih ploča presvučenih asfaltom uklonit će se, zamijeniti ili samo očistiti.Ukupni troškovi sanacije Pješačkog mosta iznoses PDV-om. Prva faza koštat će nešto više od, a predviđeno trajanje je 90 dana. Očekuje se da će kompletna obnova mosta biti gotovaInače, most je već doživio dva veća zahvata,, no ne u obimu u kome se to sada najavljuje.