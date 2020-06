Marin Mandarić

brzinom munje

velik broj časnih sestara

žarišta

38 zaraženih

nije konačan

virus nije zadržao

Zabrinjava činjenica da se virus preko vrtića i krizme proširio po gradu, nije samo u samostanu, sjemeništu i nadbiskupiji. Apeliram što manje socijalnih kontakata, druženja, izlazaka. Moramo spriječiti eskalaciju, jedini djelotvoran lijek je održavanje socijalne distance

631 osobu

86-ero djece

140 krizmanika

Marin Srakić

Robert Francem

Apeliram na medije s obzirom na to da nam dežurni telefoni non stop zvone i ljudi pitaju o zatvaranju grada, sad kažem da nitko nije donosio odluku niti se to razmatralo. Grad nije zatvoren

Antun Galić

Tekst: Osijek031.com

Foto: Ivana Mandić/Foto-arhiv031

U Đakovu je jučer održana tiskovna konferencija na kojoj su se građanima obratili gradonačelniki čelnici lokalnog stožera.Razlog je koronavirus koji seproširio po gradu nakon što sezarazio njime u samostanu Milosrdnih sestara Svetog Križa. Kako smo već pisali , Đakovo je postalo jedno odnovog udara virusa nakon što je u četvrtak bilo čak, a jučer (petak) dodatnih osam, s time što je Mandarić naglasio kako ovaj broj od osam zaraženihjer se mora odraditi još mnogo testova.Ono što zabrinjava je to što seu okviru samostana. „“, dodao je Mandarić.Epidemiolozi su do sada odredili samoizolaciju za ukupno, uglavnom iz Đakova.U samoizolaciji je završiloiz vrtića kojeg također vode časne sestre i njihovi roditelji,koji su bili na krizmi prošle nedjelje koju je vodio nadbiskup u mirute njihovi kumovi i roditelji.Zamjenik načelnika Stožera civilne zaštite grada Đakovapozvao je sve koji sumnjaju da su zaraženi ili imaju simptome bolesti da se jave dežurnom epidemiologu, svom obiteljskom liječniku, ili ako nisu dostupni mogu se javiti na 112.Dežurni telefoni u stožeru zatrpani su pozivima građana koji pitaju je li grad zatvoren. „“, rekao je, načelnik stožera u Đakovu.Na pressici je potvrđeno kako Đakovačkih vezova ove godine definitivno neće biti obzirom da se koronavirus probio u grad.