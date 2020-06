razmjeri pojave virusa

Đakova

epidemijskih i drugih zaštitnih mjera

Kliničkog bolničkog centra Osijek i Zavoda za javno zdravstvo OBŽ

najveći broj uzoraka

237 uzoraka

40 bili pozitivni

197 osoba

453 osoba

U zadnja 24 sata uzeli smo i obradili rekordni broj uzoraka što govori o ozbiljnosti situacije i pristupa Zavoda i KBC-a. Županijski stožer civilne zaštite permanentno zasjeda, a iako su brojke veće nego prethodnih dana mislim da dobro koordiniramo situacijom. Epidemiolozi Zavoda za javno zdravstvo OBŽ u roku od 48 sati detektirali su sve kontakte i uzeli uzorke za obradu nakon koje ćemo s većom sigurnosti moći reći koliko se virus proširio

Goran Ivanović

67 osoba

Klinike za infektologiju KBC-a Osijek dr. sc. Ljiljana Perić

sedam osoba

14 pacijenata

časnih sestara

Željko Zubčić

KBC potpuno spreman i na veći angažman

Marin Srakić

23 samoinicijativnih provjera

nije bilo

samostana, sjemeništa i Nadbiskupije

vrtiću i kod polaznika vjeronauka

Hrvatski zavod za javno zdravstvo i Zavod za javno zdravstvo OBŽ

Tekst: OBZ.hr

Foto: Screenshot video

Kako bi se što prije utvrdiliCOVID-19 na područjute omogućilo poduzimanjetijekom jučerašnjeg dana, a po prvi put i tijekom noći srijede na četvrtak, u laboratorijimaanaliziran je do sadaosoba koje imaju simptome koronavirusa ili su kontakti zaraženih osoba. Obrađeno je ukupnood kojih su čak, i to 38 s područja Đakova te dva iz Osijeka. Epidemiolozi su potom odredili samoizolaciju za joškoje su bile u kontaktu s novooboljelima, pa je trenutno pod tom mjerom na području Osječko-baranjske županije ukupno- rekao je načelnik Županijskog stožerana konferenciji za novinare održanoj danas (25. lipnja 2020. godine) nakon sjednice Stožera.S od jučer novopozitivnima, trenutno je na području Osječko-baranjske županije aktivno na koronavirus ukupnoKako ističe predstojnica, u KBC-u jučer je hospitalizirano, tako da je na bolničkom praćenju ukupnopozitivnih na virus COVID-19 (11 iz Đakova i tri iz Osijeka). Svi pacijenti su stabilni, nitko nije na respiratoru i teže bolestan te se nada da će tako i ostati.S obzirom da je prosječna dobu samostanu u Đakovu 69 godina, a do sada oboljelih časnih sestara 62,5 godine, ravnatelj KBC-a Osijek dr. sc.naglasio je kako je, a između ostalih mjera pojačava i kapacitete Respiracijskog centra.Među pacijentima KBC-a Osijek od jučer je i đakovačko-osječki nadbiskup u miru mons.koji je također pozitivan na koronavirus. Ostali oboljeli nalaze se na liječenju kod kuće.Policija je jučer obavilapoštivanja mjere samoizolacije i sve provjeravane osobe je zatekla na prijavljenoj adresi. Dojava građana o kršenju samoizolacijeKako je rečeno na sjednici Županijskog stožera, već su obrađeni svi uzorci uzeti od osoba iz, a prioritet u radu epidemiologa trenutno je utvrđivanje stanja uu Đakovu. U tijeku je uzimanje uzoraka i njihova analiza kojom će se utvrditi je li se virus proširio izvan samostana.Na konferenciji je istaknuto kako je za nedjelju najavljeno više krizmi i pričesti, pa epidemiolozi utvrđuju protokole, a lokalni stožeri će pratiti provedbu mjera koje će propisati