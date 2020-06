7,5 milijuna kuna

odlagališta komunalnog otpada Sarvaš

Ivan Vrkić

Siniša Kukić

13 ha

73 milijuna kuna.

85 posto bespovratnih sredstava

60 milijuna kuna

odlagalište Filipovica

odlagališta Nemetin

Ljiljana Belajdžić

5,6 milijuna kuna

85 posto

37 milijuna kuna

Grad Osijek nastavlja skrbiti o okolišu na način da je do sada ukupno uloženo 130 milijuna kuna. To su novci Europske unije, Fonda i samo deset posto proračunskih sredstava Grada. Zamislite koja je to banka, koje su to relacije, ako mi dajemo samo deset posto. To dokazuje izvrstan odnos Grada Osijeka, hrvatske Vlade na čelu s premijerom Plenkovićem, moga prijatelja i direktora Kukića, i svih onih koji rade na tome da prostor u kojem živimo iskoristimo na najbolji mogući način, a da pritom vodimo računa o onima koji će živjeti i poslije nas

Ugovor vrijedanza sufinanciranje sanacije zatvorenog potpisali su koncem prošloga tjedna gradonačelnik Osijekai direktor Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (FZOEU)Odlagalište u Sarvašu površine je oko, a ukupna vrijednost njegova zatvaranja iznosiGrad Osijek je za njegovu sanaciju uspio osigurati, odnosnoiz europskog Kohezijskog fonda, a u projektu sudjeluje s pet posto vlastitih sredstava. Financijsku konstrukciju zaokružio je FZOEU sufinancirajući ga s deset posto iznosa.U Osijeku je prema sličnom modelu već sanirano, dok je u tijeku sanacijakoja bi trebala završiti do kraja ove godine.Pročelnica Upravnog odjela za graditeljstvo, energetsku učinkovitost i zaštitu okolišakazala je kako je sanacija Filipovice koštala, od čega je ssufinancirala EU, a preostalih 15 posto Fond. Sanacija Nemetina projekt je vrijedan, također 85 posto bespovratno sufinanciran iz fondova EU i deset posto iz Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.– zaključio je Vrkić.