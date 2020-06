Vlada RH

Vedran Novokmet

Žana Gamoš

Ono o čemu mi govorimo kada kažemo da je Osijek prvi 5G grad jest to da Osijek postaje prvi grad u kojem će se uopće raditi studije slučaja, odnosno grad koji će dobiti priliku da prvi uči i radi s 5G tehnologijom, koja je još daleko od komercijalne primjene. Mislim da je to za grad koji ima brojne IT tvrtke i elektrotehnički fakultet fantastična prilika. No, s druge strane, kao majka i građanka Osijeka, i sama razmišljam o svom zdravlju i zdravlju svoje djece, stoga sam se s gradonačelnikom Vrkićem dogovorila da uz HAKOM-ovo moramo imati i jedno neovisno istraživanje utjecaja na zdravlje. No za sada tehnologije još nema u Osijeku, nema ni testiranja, epidemija je sve usporila, pa nema ni potrebe za bilo kakvom kontrolom. O svemu ćemo transparentno izvijestiti javnost, jer nam je na prvom mjestu sigurnost građana

Hrvatski telekom (HT), A1 Hrvatska i Tele2 Hrvatska

Gradskog vijeća Hvara

Tekst: Osijek031.com

Foto: Ivana Mandić/Foto-arhiv031

je početkom godine odlučila da će Osijek biti prvi 5G grad u Hrvatskoj, a potom je u veljači, u suradnji s, obavljeno i prvo testiranje 5G mreže u Osijeku, piše Glas Slavonije Sredinom ožujka trebao se održatina kojem su predstavnici struke, teleoperatora, nadležnih ministarstava te građani i udruge trebali dobiti priliku da javno rasprave sva sporna pitanja vezana uz, no onda se dogodila epidemijai sve je stalo.Na jednoj od posljednjih sjednica Gradskog vijeća vijećnikzatražio je da gradska uprava javno prezentira sve što se trenutačno događa oko implementacije i testiranja 5G mreže u Osijeku, a dogradonačelnicaobećala je da će ta točka biti uvrštena na jednu od sljedećih sjednica Gradskog vijeća.Gamoš, koja je iuvođenja 5G mreže u Osijeku, tvrdi kako smood toga da Osijek postane grad u kojem će se 5G mreža koristiti u, odnosno u smislu da građani imaju mobitel na 5G mreži. „“, izjavila je Gamoš.Za testiranje su se odlučila tri mobilna operatora:. Sve tri tvrtke, kao i HAKOM, najavljuju i5G tehnologija na privremenim frekvencijama na nekoliko lokacija u Hrvatskoj, kao i sudjelovanje u implementaciji 5G mreže u Osijeku. Svi oni ističu da to nije komercijalni rad, nego funkcionalno pokrivanje koje će postati komercijalno kada se trajno dodijele dozvole za uporabu spektra za 5G mrežu. Dodjela frekvencijskih resursa za 5G trebala bi se održati na javnoj dražbi, i to najvjerojatnije u prvom tromjesečju 2021.Inače,u javnosti izazvala je nedavna odlukakojom su vijećnici jednoglasno rekli "" 5G mreži i donijeli odluku da se obustavlja uvođenje te mreže na lokalnoj razini dok se ne dokaže da ta tehnologija nema negativan utjecaj na ljude i okoliš, i to neovisnom i nepristranom studijom.