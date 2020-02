Bijelić Co.

Xiaomija

Grad Osijek

Hrvatske i Kine

Nj.E. gđu Erwen Xu

Tonya Chena

Xiaomi CEE & Nordic & Baltic.

Stjepan Mesić

Yu Zhang

Viktor Bijelić

Ivan Vrkić

5G mreži

Zahvaljujući prepoznavanju pravog partnera i proaktivnosti osječke tvrtke Bijelić Co., svjetski lider pametnih telefona Xiaomi na hrvatskom je tržištu prisutan od 2018. godine. Tijekom protekle gotovo dvije godine izuzetne suradnje koja je rezultirala povećanom prisutnošću ovog branda mobilnih telefona te ostale potrošačke elektronike na hrvatskom i tržištu regije, otvorili smo Mi Store u sklopu zagrebačkog Arena centra, Mi Store u Austriji, kao i mnoge prodajne kanale u Sloveniji i regiji putem kojih ovi vrhunski, a cjenovno povoljni proizvodi dolaze i do hrvatskih i potrošača regije. U planu je i daljnje širenje mreže Mi Store trgovina, no jednako tako naša je odgovornost i uloga našim kompetencijama unapređivati život lokalnih i nacionalnih zajednica u kojima djelujemo. Posebno sam sretan što danas svjedočimo predstavljanju Xiaomi 5G pametnih telefona na testnoj 5G mreži u suradnji s A1 Hrvatska, pružateljem najbolje mobilne i fiksne mreže u Hrvatskoj te u našem Osijeku započinjemo još jedno tehnološko poglavlje koje će doprinijeti razvoju našeg gospodarstva i regije.

U narednom razdoblju očekujemo veću suradnju između kineskih tvrtki i hrvatskih distributera te telekom operatera, posebice u području novih generacija 5G komunikacija, no jednako tako i na drugim poljima“, dok je Tony Chen, generalni direktor Xiaomi CEE & Nordic & Baltic dodao: „Ponosni smo što je Xiaomi dio telekomunikacijske revolucije 5G tehnologije. Xiaomi se oduvijek vodio načelom da inovacija treba biti dostupna svima, sukladno čemu će stanovnici Osijeka imati priliku biti dio te budućnosti. Hvala vam na povjerenju i mogućnosti sudjelovanja u ovom projektu.

Tekst: Nataša Cesarec Salopek

Foto: Nataša Cesarec Salopek, Osijek031.com

Pročitajte i..

Tvrtka, ovlašteni distributer, kineskog lidera pametnih telefona idanas su na gospodarskom sastanku posvećenom otvaranju novih prostora suradnjeu području informacijskih tehnologija, ugostili, izvanrednu i opunomoćenu veleposlanicu Narodne Republike Kine u Republici Hrvatskoj te g., generalnog direktoraOvom iznimnom gospodarskom druženju koje će zasigurno otvoriti nove prostore za grad Osijek i Republiku Hrvatsku prisustvovali su drugi predsjednik Republike Hrvatske i viši savjetnik Instituta za istraživanja suvremenog svijeta NR Kine g., g. Kai Liu savjetnik u Uredu za gospodarstvo i trgovinu pri Veleposlanstvu Narodne Republike Kine u Republici Hrvatskoj te g.tajnik Veleposlanstva Narodne Republike Kine u Republici Hrvatskoj, kao i domaćini druženja g.vlasnik tvrtke Bijelić Co i gradonačelnik grada Osijeka g.sa suradnicima.Navedeni susret bio je izvrsna prilika i za predstavljanje Xiaomi 5G pametnih telefona na testnoju suradnji s A1 Hrvatska, pružateljem najbolje mobilne i fiksne mreže u Hrvatskoj, upravo u srcu Osijeka na Trgu Ante Starčevića.Domaćin susreta i vlasnik tvrtke Bijelić Co. Viktor Bijelić ovom je prigodom istaknuo: „Nj.E. gđa Erwen Xu, izvanredna i opunomoćena veleposlanica Narodne Republike Kine u Republici Hrvatskoj naglasila je: “