Tekst: Osijek031.com

Foto: Elena Sunček/Foto-arhiv031

najavio je jučer kako u Osijeku do kraja godine planira postaviti. Tako će Osijek postati grad s5G mrežom te će se pridružiti gradovima u kojima se već testira(Samobor, Sveta Nedjelja, otok Krk i Zagreb) i gdje se može surfati brzinama većimaDoduše,, član Uprave HT-a, nije sa sigurnošću mogao potvrditi hoće li to biti upravo Osijek. Naime, 5G grad jekoja je došla do hrvatske Vlade koja je pozvala gradove da se prijave za taj projekt, a Osijek je među prvima iskazao interes. U Osijeku djeluje udruga, gradi se nova IT zona , grad na Dravi jedan je od centara IT tehnologije u Hrvatskoj pa ga to sve svrstava međuU ovom trenutku HT testira 5G tehnologiju nate su u realnim uvjetima uspjeli postići. No, frekvencijska područja još nisu u cijelosti pripremljena za 5G te je stoga važno da Vlada do kraja godine donese odluku o tome koji će biti prvi hrvatski 5G grad u kojemu će sva tri operatera testirati svoju 5G tehnologiju.Drilo je, međutim, upozorio i nakoje uvođenje 5G tehnologije u ovom trenutku predstavlja. Prije svega, za 5G mrežu HT bi moraoistu količinu frekvencijskih naknada kao za sav postojeći spektar. Osim toga, 5G je nova tehnologija koja pruža mnogo potencijala društvu i gospodarstvu te može, ali trenutačno ima ograničen komercijalni potencijal. Također, nužno je smanjiti parafiskalne namete, osobito naknadu za pravo puta, kako bi se uopće moglo govoriti o komercijalizaciji 5G-a.HT je u protekle četiri godine uložio više odu digitalnu infrastruktru. Paralelno uz gradnju nove 5G mreže i modernizaciju postojeće koja će biti gotova do kraja godine, kao strateški cilj ističu da će im u fokusu biti ulaganja u razvoj optičke mreže. Očekuje se kako će do kraja godine optikom pokriti, a plan je da 2023. godine optikom pokrijuA trendovi pokazuju da je ulaganje u nove mrežeali i primamljiv iskorak. Naime, Hrvati su ove godine u odnosu na prošlu potrošili čak, što je dobrim dijelom posljedica modernizacije mreže zahvaljujući kojoj su prosječne brzine surfanja povećane za 40%.