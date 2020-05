Županijskom sudu u Osijeku

Nazapočelo je suđenje(23) iz Tenje za izazivanjeu prosincu 2019. godine kada je u Ulici Kneza Trpimira pregazio glumca osječkog Hrvatskog narodnog kazališta, piše 24 sata Podsjetimo, Smiljanića se tereti za. Optužnica ga tereti da je 21. prosinca 2019. u 22.36, iako svjestan davozački ispit, sjeo u automobil koji pripada ocu njegove zaručnicete je, dolaskom do križanja sa ulicom Kneza Trpimira, a vozećina sat, bez usporavanja i kočenja prednjim dijelom vozilaAleksandra Bogdanovića koji je tada prelazio pješački prijelaz. Svjestan da je počinio prometnu nesreću optuženi Smiljanić jene obavijestivši o tome ni Hitnu medicinsku pomoć ni policiju, a nije ni stao pružiti pomoć osobi u opasnosti. Zbog teških ozljeda glave koje je tom prilikom zadobio Bogdanović jenekoliko dana poslije.Na pitanje sutkinje da li se osjeća krivim Smiljanić, koji je doveden iz pritvora u osječkom zatvoru, rekao je kako seza oba djela." kazao je u svom iskazu Smiljanić." dodao je Smiljanić.Obrana je tijekom saslušanja svjedoka suptilno sugerirala da je Aleksandar Bogdanovićizletio na cestu, a u završnoj riječi ustrajala je na utvrđivanju podijeljene krivnje ističući kako je uzrok nesreće zakašnjela reakcija i prevelika brzina, ali je "". Odvjetnik je zatražio da se Smiljanići oslobodi plaćanja kaznenog postupka na što je burno reagirala Bogdanovićeva suprugaU svojoj završnoj riječi optuženi Smiljanić se rasplakao i još jednom jeSenu Krupić.Sutkinja je raspravu zaključila i rekla kako će presuda biti