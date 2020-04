discipline i pridržavanja

Danas će tako za Osječane i Osječanke prometovati tramvajske prikolice s tri osječka jazz banda prema sljedećem rasporedu:

Tekst i foto: Osijek.hr

Trenutačna epidemiološka situacija pokazuje kako je u Osijeku danas samo jedna novooboljela osoba . Takav rezultat ishod jeepidemioloških mjera građanstva tijekom proteklih mjesec dana.ublažio je mjere pa je i Gradski prijevoz putnika Osijek 27. travnja aktiviraona kojima trenutačno prometuje 15 vozila po. Putnici i dalje ulaze u vozila na prednja vrata i dužni su pritom pokazati, odnosno. I dalje je obvezna, kao i održavanje propisane udaljenosti odS ublaženim mjerama, u kontekstu rada Tržnice su pak građani, koji sepridržavaju pravila, što je na koncu i omogućilo '''' da u svomdijelu nastavi pružati usluge stanovnicima Osijeka. Na tržnicu se tako ulazi isključivo glavnim prolazom pored dostavnog traka, a izlazi se s otvorenog dijela tržnice prema parkiralištu. Novost je da je trgovcima koji imaju svoje lokale u sklopu tržnica na- omogućeno obavljanje djelatnosti uz samostalno provođenje mjera, sukladno Odluci i naputcima Stožera. Oni zakupci koji zbog odluka Nacionalnog stožera nisu u mogućnosti prodavati svoje proizvode na ostalim tržnicama, pozvani su javiti se Tržnici kako bi im se omogućio rad.Upravo zbogostalih tržnica u Osijeku, a u svrhu pomoći gospodarstvenicima, Stožer civilne zaštite grada Osijeka uputio jeNacionalnom stožeru – da se Tržnici dozvoli rad nedjeljom, koja je jedan od intenzivnijih prodajnih dana, za razliku od tradicionalno neradnog ponedjeljka.– apelira načelnik Stožera civilne zaštite grada OsijekaDruga inicijativa Gradskog stožera odnosi se na dozvolu aktivacije, unutar koje bi Tržnica Osijek postavila klupe i štandove na propisanu udaljenost, a sigurnosne uvjete i pripremu prodajnog mjesta organizirali sami prodavači. Prodaja zdrave domaće, svježe hrane odvijala bi se na otvorenom, dakle - još uvijek uz manje gužve i rizike nego u trgovačkim lancima, naglašava Piližota.U trećem zahtjevu Gradski stožer traži dozvolu za postavljanje montažnih „“ kućica u gradskim četvrtima i mjesnim odborima (jedna na svakoj lokaciji) za prodaju sezonskog voća i povrća OPG-ovaca, čime žele omogućiti veću dostupnost kupcima, te izbjeći prodaju po iznimno niskim neisplativim cijenama ili otkup velikih trgovina. Grad Osijek bi u tom slučaju objavio javni poziv i ponudio licitaciju te dao javnu površinu bez naplate svim zainteresiranima.Istovremeno,nastavlja sa svojim uslugama. Ponajprije se to odnosi na SOS telefon () za potrebeonima koji nisu u mogućnosti samostalno to obavljati. Isto tako, Društvo nastavlja obilaziti starije i nemoćne te im dostavljati topli obrok. U funkciji je i telefonski broj za psihosocijalnu podršku –, a podrobnije informacije o aktivnostima Gradskoga društva Crvenog križa Osijek dostupne su ovdje.Stožer civilne zaštite grada Osijeka naglašava kako Zelena tržnica radi u ograđenom dijelu uzzadanih sigurnosnih uvjeta, dok trgovine izvan ograđenog područja Tržnice na Gajevom trgu mogu raditi sukladno Zaključku Vlade RH i propisanim uvjetima Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, uz osobnu odgovornost svakog zakupnika koji ujedno podliježe inspekcijskome nadzoru.Isto tako, sukladno Zaključku Vlade RH od 24. travnja 2020., iznimno su dozvoljeniI. i II. kategorije u pojedinačnim sportovima, te seniorskim sportskim ekipama koje nastupaju u najvišem stupnju natjecanja. Za sve ostale treninzi do daljnjega nisu dozvoljeni, a važećom Odlukom Stožera RH -, otvorena sportska igrališta, kao i sportske dvorane zatvorene su do 4. svibnja 2020. Organizaciju termina i raspored korištenja sportskih terena obavljasukladno Zaključku Vlade RH.Iz Stožera također izvješćuju kako su poslodavci na temelju Odluka Nacionalnog stožera i preporuka HZJZ-a obvezni mjeriti tjelesnu temperaturu zaposlenicima te zabraniti rad onima koji imaju temperaturu višu od 37,2 °C. Predlažu stoga vođenje dnevne evidencije, kako bi se u okviru nadzora moglo provjeriti stvarno zdravstveno stanje zaposlenika.Ističu i obavijest HZJZ-a o riziku pojavnostiu vodovodnim sustavima ustanova koje dosad nisu bile u funkciji (škole, vrtići, bolnički odjeli, sportski i rekreacijski objekti i slični), zbog čega obavještavaju sve rukovodioce takvih ustanova da ispuste vodu na izljevnim mjestima u toplom i hladnom krugu, u trajanju od najmanje 20 minuta.No, da ne prođe sve u ozbiljnom tonu, građanima Osijeka najavljeno je posebno iznenađenje, i to u obliku obilježavanja Međunarodnog dana jazz-a, a u suradnji Udruge Plantaža s partnerima, Stožera CZ Grada Osijeka, Grada Osijeka i GPP-a.18:00-19:00 sati na relaciji Remiza-Višnjevac-Trg Ante Starčevića, NO Jazz Band19:00-20:00 sati na relaciji Trg Ante Starčevića- Mačkamama- Jug -Mačkamama, Sing Song Swing20:00-21:00 sati na relaciji Mačkamama-Željeznički kolodvor-Zeleno Polje-Remiza, Morenosi