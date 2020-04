Odluke Vlade Republike Hrvatske

ukida se

27. ožujka

Sukladno Preporuci za rad HZJZ u djelatnosti javnog gradskog prijevoza putnika, GPP je osigurao sve potrebne uvjete za postupnu normalizaciju prometa, prema sljedećem:

neće prodavati karte

ne radi.

Radno vrijeme prodajnog mjesta C. Hadrijana:

Radno vrijeme prodajnog mjesta Gajev trg:

jednog metra

Pri ulasku u vozilo:

[KLIK]

[KLIK]

[KLIK]

Tekst: OBZ.hr/GPP Osijek

Foto: Ivana Mandić/Foto-arhiv031

TemeljemOdluka o obustavi javnog gradskog prijevoza, koja je bila na snazi od 22. ožujka 2020., te se odpostupno normalizira javni gradski prijevoz.- Sve tramvajske i autobusne linije od 27. travanja su aktivne- Vozni redovi će se postupno normalizirati sukladno potražnji korisnika, a trenutni se mogu provjeriti na mrežnim stranicama GPP-a- Prodaja karata za svibanj kreće od 27. travanja, na prodajnim mjestima GPP-a i na svim prodajnim mjestima TiskaKarte se prodaju za sve kategorije putnika.- Vozači još neko vrijeme. Jednokratne, dnevne i vrijednosne karte moguće je kupiti/nadopuniti na prodajnim mjestima Tiska, a dostupna je i jednokratna i dnevna digitalna karta putem aplikacije Smartica.- Za kupovinu i nadopunu kartica, GPP je otvorio prodajna mjesta u C. Hadrijana 1 (Remiza) i Gajev trg.- Prodajno mjesto u Pothodnikupon. – pet. 6:30 – 19:30sub. 8:00 – 13:00pon. – pet. 6:30 – 19:00sub. 8:00 – 12:45Pauza za dezinfekciju poslovnog prostora, pon. - pet: 13:00 – 14:00 sati.- Putnici se mole da u vozilima održavaju udaljenost od najmanje- Obvezna je dezinfekcija ruku putem dezinfekcijskih dozatora!- Obvezna je prijava valjanom karticom!- Preporučuje se korištenje zaštitne maske!!!Mole se svi sugrađani da se odgovorno ponašaju u vozilima javnog prijevoza, poštujući sve upute koje je dao HZZJ o zaštiti mogućeg širenja zaraznih bolesti u zatvorenim prostorima.Nacionalni stožer donio je preporuku za rad u djelatnosti prijevoza putnika u autobusima za vrijeme trajanja epidemije koronavirusom. Preporuke uključuju redovno čišćenje i prozračivanje unutrašnjosti prijevoznog sredstva prije vožnje i nakon vožnje.Preporučuje se postavljanje fizičke barijere između vozačkog mjesta i putnika (od pleksiglasa ili slično), a ne bude li to moguće, prvi red sjedala iza vozača neće se koristiti za prijevoz putnika.Broj i raspored putnika u sjedalima je takav da omogućava propisani razmak između njih. Treba sjediti jedna osoba u redu, na način da sjede naizmjence na sasvim lijevom i sasvim desnom sjedalu. Ako je moguće, preporučljivo je da putnici koriste zaštitne maske, ako im ne smeta disanju zbog zdravstvenog stanja. Za vrijeme vožnje koristite prozračivanje unutrašnjosti autobusa ventilacijom. Ako vremenske prilike i temperatura to dozvoljavaju, tijekom vožnje potrebno je otvoriti prozore, a izbjegavati korištenje klimatizacijskih uređaja ili grijanje.