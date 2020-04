sjednici Vlada

Tekst: Osijek031.com

Tekst: Osijek031.com

Foto: Bruno Colić/Foto-arhiv031

Na današnjojje donijela odluku o mjerama zau kontekstu epidemije COVID-19.Premijerobjavio je detaljeotvaranja u tri faze.Prva faza popuštanja mjera započinje ukada će se omogućiti rad svimkoji obavljaju djelatnosti, osim onih u trgovačkim centrima. Omogućit će se i nastavak rada svim subjektima koji obavljaju uslužne djelatnostis klijentima.Također, uvode se, omogućuje se rad, omogućuje seu najvišem rangu natjecanja te polaganje državnih stručnih ispita.Druga faza započinjekada započinje rad, uključujućikoji se drže epidemioloških mjera.Omogućit će se rad i subjektima uslužnih djelatnosti gdje se ostvaruje bliski kontakt -, ali sve uz poštivanje posebnih mjera.Treća faza započinjekada se otvarajuod 1. do 4. razreda, uključujući. Dopustit će se javna, uvode seU trećoj fazi omogućuje se rad, ali isključivo na terasama te će se otvoritiTakođer, proširit će se uvjeti za, ali samo uz poštivanje epidemioloških mjera.Ipak, nastavlja se, uključujući koncerte, te je preporučeno starijim osobama i osobama s kroničnim bolestima da. Također, osobe s respiratornim problemimana posao u firmu.Ovih dana, možda već sutra, očekuju seod epidemiologa kako će pojedine gospodarske grane morati funkcionirati u razdoblju „nove normalnosti“.Plenković je zaključio kako planirano otvaranje mora ići isključivo uz nastavak strogog pridržavanja higijenskih mjera i fizičkog distanciranja Kao što smo već pisali , objavljen je kalendar popuštanja mjera, no danas se održavana kojoj premijerpredstavlja planvezanih za trenutnu pandemiju -Mjere će popuštati u tri faze:Kada je riječ o, Plenković je rekao kako će se u ponedjeljak otvoriti sve trgovine osim, ali i neke uslužne djelatnosti kod kojihbliskog kontakta s klijentima. Također, najavio je i da u prvoj fazi ponovno krećekoja je najavljena zaomogućit će se rad, ali i rad privatnika. Također, u drugoj fazi omogućit će se i rad uslužnim djelatnostima. To znači da će moći raditi.., odomogućit će okupljanja do deset ljudi, također, omogućit će se rad trgovačkih centara, rad predškolskih ustanova i škole od 1. do 4. razreda.I za kraj, omogućit će se, ali samo na vanjskom prostoru.Što se tiče održavanja mature,održat će se