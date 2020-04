Hrvatska gospodarska komora

Vladi

preciznim kalendarom

popuštanja mjera

poboljšala situacija

opširan dokument

mali broj zaraženih

produljilo radno vrijeme trgovina

drugih trgovina

robom do autosalona i salona s namještajem

mini tržnica

građevinskim materijalom

od šest do 15 sati

svi obrti

frizerskih salona, salona za uljepšavanje

različiti servisi

kemijske čistionice i praonice, računovodstveni servisi

ograničiti rad

dva gosta

maske i rukavice

pojačane higijene

razmak stolova

to go

jednokratnoj ambalaži

od 8 do 21 sat

sportske i rekreativne površine i prostori na otvorenom

rad vrtića za djecu radnika

izložbama, kazališnim i kinopredstavama

11. svibnja

shopping centri

ne bi bili

nautički turizam

smještajnih objekata, otvaranje kampova - mobilnih kućica

hotelskih restorana i wellnessa - bazeni, saune, masaže

slobodan dolazak

otključavanje ekonomije

Tekst: Osijek031.com

Foto: Bruno Colić/Foto-arhiv031

poslala je jučerdopis sotvaranja Hrvatske te s popisom svih prijedlogakoje bi trebalo usvojiti nakon što se u Hrvatskoj znatnos epidemijom koronavirusa, piše Jutarnji list HGK je od svojih članica prikupio prijedloge, sastavioi točno naveo kako bi se provele mjere, odnosno uz koje zaštitne mehanizme, od obveze korištenja maski, stalne dezinfekcije, postavljanja barijera, držanja razmaka, ograničavanja broja mušterija itd.HGK tako predlaže decentralizaciju popuštanja mjera na način da se one prvo primjenjuju na županije u kojima je zabilježeni u kojima u posljednjih sedam dana nisu zabilježene novooboljele osobe.Prema predloženom kalendaru otvaranja, odmah bi sekoje trenutačno rade sa 17 na 20 sati te se predlaže postupno otvaranje svih, od manjih trgovina s, uz ograničavanje broja kupaca po površini prostora, dezinfekciju ruku na ulazu, propisivanje zaštitnih barijera (pleksiglasa) za djelatnike na blagajnama, propisivanje nošenja maski i rukavica za djelatnike te redovito čišćenje i dezinfekciju površina koje se dodiruju često.HGK traži i otvaranjeu manjim mjestima, trgovina ste promjenu radnog vremena za pekareHGK također traži da se što prije otvore, uslužne djelatnosti poput(pedikeri, manikeri, kozmetičari...),(urari, postolari, tehnika, kućanski aparati...),itd.U velikom frizerskom salonu, potrebno jezaposlenika u smjenama te ograničiti broj naručenih na način da budu prisutna samou salonu. Uz korištenje zaštitne opreme (), treba primjenjivati mjere, organizirati rad tako da bude osigurana što veća međusobna udaljenost radnika, redovito provjetravati prostore, osigurati punktove s dezinfekcijskim sredstvima za ruke, uz barijere (pleksiglas, najlon, staklo) i obavezno korištenje maski i rukavica mušterija.Kad je riječ o kafićima i restoranima (i hotelskim), predlaže se rad onih koji imaju terase uz, a koji nemaju, da im se omogući posluživanje pića po modelu “”, posluživanje us tim da konobar ne poslužuje gosta nego gost naručuje sam i odmah plaća na pultu. Kafići i restorani radili bi ograničeno, bez žive glazbe, većih okupljanja i organiziranih privatnih zabava. Hotelima i restoranima, barem u početnoj fazi, omogućilo bi se posluživanje hrane i pića “za van”, a poslije i u zatvorenim prostorima u županijama koje nemaju oboljelih.Odmah bi se otvorile, omogućio bi sekojima nije zabranjen rad, autoškolama bi se odmah omogućila on-line teorijska nastava, dok bi se praktična nastava uvodila postepeno i regionalno, ovisno o epidemiološkoj situaciji.Što se kulture tiče, propisat će se posebne mjere za posjete, dopustit će se snimanja i prateće aktivnosti u području glazbene industrije te će se ograničiti okupljanja za više od 10 ljudi.Odotvorili bi se i, ali bi pritom dali prednost pri kupnji ugroženim skupinama stanovništva (vjerojatno da stariji od 65 godina idu tijekom jutra u šoping), a centriotvoreni nedjeljom dok traju izvanredne okolnosti.U sektoru turizma tijekom svibnja traži se prvo popuštanje mjera za, otvaranje manjihkoje su autonomne i odvojene, a trebalo bi i definirati uvjete rada. Također, potrebno je omogućiti koridore i dopustititurista iz zemalja koje imaju slične epidemiološke rezultate. Otvorio bi se i privatni smještaj.Iz Vlade poručuju da će se do četvrtka, odnosno do Vladine sjednice, donijeti plan za. Razgovori između poduzetnika i Vlade idu u dobrom smjeru i vjerojatno će se, dopuste li to epidemiolozi, veći dio tih mjera i usvojiti.