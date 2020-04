Krunoslav Capak

Voditelj HZJZ-agostovao je na HRT-u gdje je govorio o najavljenomi predstavio kako će po „novom normalnom“ izgledati odlazak u kafiće ili kod frizera.HZJZ je jučer na svojoj službenoj stranici objavioza buduće funkcioniranje svih ugostiteljskih objekata, prema kojima se dopušta obavljanje rada ugostiteljskim objektima iz skupina: restorani, barovi () i catering objekti, ali uz pridržavanje svih protuepidemijskih mjera i strogih mjera socijalnog distanciranja., dodao je Capak.Neke od promjena u budućem radu kafića i restorana odnose se na to da gostimasjediti jedan do drugoga. Ako je stol za četiri osobe, za njim će po novom moći sjediti jedna do dvije, a nakon odlaska gosta svaki stol morat će se dezinficirati.Također,je usluživanje jela i pića u samom objektu. Treba postojati posebno mjesto gdje se napitak ili jelo plaćaju i gdje se preuzimaju. To može biti na jednom stolu koji nije na javnoj prometnici, na prozoru, na vratima ili odmah ispred ulaza. Trebaju biti dvije osobe, jedna koja predaje, a druga koja naplaćuje hranu i piće ili jedna osoba koja mora svaki putizmeđu naplate i izdavanja narudžbe.Kad je riječ o odlasku kod frizera, i frizer i klijent će morati koristiti zaštitne mjere poput, uz strogu dezinfekciju svega što se koristi. Tako se, npr., neće moći koristiti iste škare ili mašina za više osoba, već se nakon svakog gosta mora dezinficirati.Capak je najavio i skorašnje otvaranjeali također uz pridržavanje strogih epidemioloških mjera, uključujući nošenje maski u vozilima javnog prijevoza.Upute ugostitelsjkim objektima možete pronaći dolje u tekstu.