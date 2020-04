Hrvatski zavod za javno zdravstvo

11. svibnja

ostanak kod kuće djece i osoblja/djelatnika

Ostanak kod kuće kada je to moguće

Fizičko udaljavanje od 2 m.

danas je objavio upute za vrtiće i škole. Kako je najavljeno u trećoj fazi popuštanja mjera koja počinjeomogućen je odlazak predškolskoj djeci u vrtiće kao i povratak u škole učenicima od prvog do četvrtog razreda osnovne škole.Kao što je u objavi navedeno preporučuje ses kroničnim bolestima (respiratornim, kardiovaskularnim, dijabetesom, malignim bolestima, imunodeficijencijama, djece s većim tjelesnim/motoričkim oštećenjima) kao i djece čiji roditelji/skrbnici ili ukućani imaju jednu od navedenih bolesti.Također potičemo ostanak kod kuće sve djece za koju se to može osigurati, s obzirom da broj djece u vrtićima i školama može biti takav da se mjere fizičkog razmaka u tim kolektivima neće moći poštovati. Budući da će se nastava na daljinu i dalje održavati, potičemo nastavak obrazovanja djece razredne nastave od kuće, u svim situacijama kad je to moguće.Rad ustanove neophodno je organizirati na način da se osigura u što većoj mjeri socijalno distanciranje (fizički razmak) kao i pojačana osobna higijena i higijena prostora. Fizički razmak od najmanje 2 metra u zatvorenom prostoru posebno provode djelatnici u odnosu na druge djelatnike, te se navedeni fizički razmak preporučuje održavati kada je god moguće između djelatnika i djece, s iznimkom njege djeteta koja se provodi u što kraćem vremenu.Ostatak uputa možete pročitati u nastavku teksta ili u linku