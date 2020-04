ublažavanje mjera

Top tema ovih dana u Hrvatskoj i u svijetu jezaštite od epidemije Već smo pisali o prijedlogu za, a naveliko se radi i na planovima zau škole, piše Jutarnji list Naime, ako seepidemiološka situacija, aktivirat će se planovi zau škole. U kojem će to trenutku biti, ovisi o epidemiološkoj situaciji i dogovoru Vlade i kriznog stožera međutim, čak i prema tom scenariju, u škole se do kraja školske godineučenici.U školske klupe će najprijekoji imaju pomoćnike u nastavi, a u svibnju bi se u klupe trebali vratiti i, oni od 1. do 4. razreda osnovne škole., ravnatelj, izjavio je jučer da, obzirom na to da e-škola, Ministarstvo znanosti i obrazovanja i stožer misle da za neke učenikeda se vraćaju u škole i da školska godina za njih može završiti iu školske ustanove.Premda još uvijek nisu poznati ni približan rok ni uvjeti po kojima će se djeca vraćati u škole, Ministarstvo je među ublaženim restrikcijskim mjerama predložilo da se najprije otvore, a škole i fakulteti trebali bi se otvoriti za, osobito u slučaju kada se moraju provjeravati praktične vještine učenika i studenata.Resorna ministricaovih je dana također potvrdila da će se obvezni ispiti državne mature polagati u terminima, a o potrebi pisanja izbornih ispita ove godine dogovarat će se sDivjak je nakon videokonferencije sa svojim europskim kolegama prošli tjedan izjavila kako polovica europskih država polovica europskih država namjerava otvoriti školesukladno preporukama svojih epidemiologa i uz poštivanje prikladnih sigurnosnih mjera, pa, primjerice, stolovi u danskim vrtićima i školama moraju biti udaljeni najmanje, a u grupama ne smije biti više odKako će se u hrvatskim školama provoditi mjere zaštite nakon povratka dijela učenika u klupe, hoće li djeca i nastavnici morati nositi, kako će se provoditi preporuka o socijalnoj distanci od najmanje dva metra, hoće li im se, kao u nekim europskim školama,na ulazu u školske ustanove i koliko će se često, samo su neka pitanja na koja, barem zasad, nitko nije dao službeni odgovor.Većina škola u Hrvatskojda bi se mogao poštovati razmak od dva metra, a uz to najveći dio škola radi u dvije smjene. Uz to, prije planiranja bilo kakvog povratka vrlo je važno riješiti pitanje prijevoza učenika, za štovratiti samo nedjeljni red vožnje. Postoji i strah da će povratkom u škole eskalirati, a to je nedostatak, a u Zagrebu i dijelu Krapinsko-zagorske županije i oštećenih školskih prostora u nedavnom potresu.